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"Росэлектроника" проводит испытания комплекса "Розыск-Nano" для ГИБДД и МВД - РИА Новости, 18.10.2023
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06:04 18.10.2023 (обновлено: 10:22 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/roselektronika-1903498847.html
"Росэлектроника" проводит испытания комплекса "Розыск-Nano" для ГИБДД и МВД
"Росэлектроника" проводит испытания комплекса "Розыск-Nano" для ГИБДД и МВД - РИА Новости, 18.10.2023
"Росэлектроника" проводит испытания комплекса "Розыск-Nano" для ГИБДД и МВД
В Липецкой и Курской областях испытывают новый мобильный комплекс "Розыск-Nano" для ГИБДД и МВД для обнаружения разыскиваемых машин в транспортном потоке,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T06:04
2023-10-18T10:22
курская область
российская электроника
ростех
гибдд мвд рф
липецкая область
общество
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В Липецкой и Курской областях испытывают новый мобильный комплекс "Розыск-Nano" для ГИБДД и МВД для обнаружения разыскиваемых машин в транспортном потоке, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). "Мобильный комплекс "Розыск-Nano", выявляющий в транспортном потоке разыскиваемые автомобили, проходит тестирование в Курской и Липецкой областях. Оборудование устанавливается в патрульной машине и может применяться как на стоянке, так и в движении. Комплекс "Розыск-Nano" - это отечественное решение, не имеющее прямых аналогов на российском рынке", - сказали в холдинге. Там уточнили, что "по итогам тестирования будет принято решение о постановке аппаратуры на снабжение структурами ГИБДД и МВД России". Комплекс разработан заводом "Метеор" (входит в "Росэлектронику") совместно с АО "Цифровой регион", предприятие готово к серийному производству "Розыск-Nano". В состав комплекса входит планшет, программное обеспечение и компактный фотовычислительный модуль, который устанавливается на патрульный автомобиль. Причем монтаж комплекса не требует изменения конструкции машины. Комплекс распознает автомобильные номера и затем делает запрос в базы розыска. В случае обнаружения совпадения, комплекс менее чем за секунду выдает оповещение об обнаружении разыскиваемого транспортного средства. "Это дает возможность инспектору ДПС идентифицировать автомобиль в потоке и остановить его. Устройство также определяет по номерным знакам транспортные средства, принадлежащие людям, лишенным водительских прав", - уточнили в "Росэлектронике". "Розыск-Nano" формирует базу данных всех распознанных номерных знаков и сохраняет фотоизображения транспортных средств с датой, временем и геоданными. Кроме того, решение позволяет контролировать передвижения экипажей ДПС и сохраняет историю их маршрутов.
https://ria.ru/20220913/avtomobil-1816378915.html
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курская область, российская электроника, ростех, гибдд мвд рф, липецкая область, общество
Курская область, Российская электроника, Ростех, ГИБДД МВД РФ, Липецкая область, Общество
"Росэлектроника" проводит испытания комплекса "Розыск-Nano" для ГИБДД и МВД

В Липецкой и Курской областях испытывают комплекс "Розыск-Nano" для ГИБДД и МВД

© Фото : НЦИ Мобильный комплекс "Розыск-Nano"
Мобильный комплекс Розыск-Nano - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : НЦИ
Мобильный комплекс "Розыск-Nano"
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В Липецкой и Курской областях испытывают новый мобильный комплекс "Розыск-Nano" для ГИБДД и МВД для обнаружения разыскиваемых машин в транспортном потоке, сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех").
«
"Мобильный комплекс "Розыск-Nano", выявляющий в транспортном потоке разыскиваемые автомобили, проходит тестирование в Курской и Липецкой областях. Оборудование устанавливается в патрульной машине и может применяться как на стоянке, так и в движении. Комплекс "Розыск-Nano" - это отечественное решение, не имеющее прямых аналогов на российском рынке", - сказали в холдинге.
Там уточнили, что "по итогам тестирования будет принято решение о постановке аппаратуры на снабжение структурами ГИБДД и МВД России".
Комплекс разработан заводом "Метеор" (входит в "Росэлектронику") совместно с АО "Цифровой регион", предприятие готово к серийному производству "Розыск-Nano".
В состав комплекса входит планшет, программное обеспечение и компактный фотовычислительный модуль, который устанавливается на патрульный автомобиль. Причем монтаж комплекса не требует изменения конструкции машины.
Комплекс распознает автомобильные номера и затем делает запрос в базы розыска. В случае обнаружения совпадения, комплекс менее чем за секунду выдает оповещение об обнаружении разыскиваемого транспортного средства.
"Это дает возможность инспектору ДПС идентифицировать автомобиль в потоке и остановить его. Устройство также определяет по номерным знакам транспортные средства, принадлежащие людям, лишенным водительских прав", - уточнили в "Росэлектронике".
"Розыск-Nano" формирует базу данных всех распознанных номерных знаков и сохраняет фотоизображения транспортных средств с датой, временем и геоданными. Кроме того, решение позволяет контролировать передвижения экипажей ДПС и сохраняет историю их маршрутов.
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Курская областьРоссийская электроникаРостехГИБДД МВД РФЛипецкая областьОбщество
 
 
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