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Полянский: текст ближневосточной резолюции Бразилии устраивает не всех - РИА Новости, 18.10.2023
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04:02 18.10.2023 (обновлено: 04:20 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/rezolyutsiya-1903494511.html
Полянский: текст ближневосточной резолюции Бразилии устраивает не всех
Полянский: текст ближневосточной резолюции Бразилии устраивает не всех - РИА Новости, 18.10.2023
Полянский: текст ближневосточной резолюции Бразилии устраивает не всех
Бразильский проект резолюции СБ ООН по ситуации в Израиле и Газе не сбалансирован и устраивает не всех членов Совбеза, написал в своем Telegram-канале первый... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T04:02
2023-10-18T04:20
израиль
россия
палестина
дмитрий полянский
оон
дмитрий медведев
совет безопасности оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
ООН, 18 окт - РИА Новости. Бразильский проект резолюции СБ ООН по ситуации в Израиле и Газе не сбалансирован и устраивает не всех членов Совбеза, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, председательствующая Бразилия просила 24 часа на то, чтобы сделать проект устраивающим всех членов Совбеза. "Очевидно, что это у него (у бразильского председательства - ред.) не получилось", - указал Полянский. Как считает дипломат, крупных недостатков у бразильского проекта два: "наличие формулировки, осуждающей исключительно действия ХАМАС, но не бомбардировки Израиля в Газе, что делает его политическим и несбалансированным; отсутствие призыва к немедленному прекращению огня". "Соответственно, Россия внесла две поправки к нему по этим сюжетам, которые будут голосоваться перед самим проектом. Поправку, которая касается осуждения ударов по Газе, мы сегодня дополнили осуждением удара по госпиталю "Аль-Ахли" в Газе", - добавил первый зампостпреда. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". В ряде стран вспыхнули крупные протесты и акции в поддержку Палестины, во многих городах они проходили у посольств и консульств Израиля и США. Иордания отменила саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров США, Египта и Палестины. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
https://ria.ru/20231017/nebenzya-1903218822.html
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израиль, россия, палестина, дмитрий полянский, оон, дмитрий медведев, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Палестина, Дмитрий Полянский, ООН, Дмитрий Медведев, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Полянский: текст ближневосточной резолюции Бразилии устраивает не всех

Полянский: текст ближневосточной резолюции Бразилии в СБ ООН устраивает не всех

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ООН, 18 окт - РИА Новости. Бразильский проект резолюции СБ ООН по ситуации в Израиле и Газе не сбалансирован и устраивает не всех членов Совбеза, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, председательствующая Бразилия просила 24 часа на то, чтобы сделать проект устраивающим всех членов Совбеза. "Очевидно, что это у него (у бразильского председательства - ред.) не получилось", - указал Полянский.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Небензя прокомментировал голосование по резолюции России по Израилю и Газе
Вчера, 03:11
Как считает дипломат, крупных недостатков у бразильского проекта два: "наличие формулировки, осуждающей исключительно действия ХАМАС, но не бомбардировки Израиля в Газе, что делает его политическим и несбалансированным; отсутствие призыва к немедленному прекращению огня".
"Соответственно, Россия внесла две поправки к нему по этим сюжетам, которые будут голосоваться перед самим проектом. Поправку, которая касается осуждения ударов по Газе, мы сегодня дополнили осуждением удара по госпиталю "Аль-Ахли" в Газе", - добавил первый зампостпреда.
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
В ряде стран вспыхнули крупные протесты и акции в поддержку Палестины, во многих городах они проходили у посольств и консульств Израиля и США. Иордания отменила саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров США, Египта и Палестины.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
МИД прокомментировал итоги голосования в СБ ООН по резолюции по Газе
Вчера, 19:59
 
ИзраильРоссияПалестинаДмитрий ПолянскийООНДмитрий МедведевСовет Безопасности ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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