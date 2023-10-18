https://ria.ru/20231018/rezolyutsiya-1903494511.html

Полянский: текст ближневосточной резолюции Бразилии устраивает не всех

Полянский: текст ближневосточной резолюции Бразилии устраивает не всех - РИА Новости, 18.10.2023

Полянский: текст ближневосточной резолюции Бразилии устраивает не всех

Бразильский проект резолюции СБ ООН по ситуации в Израиле и Газе не сбалансирован и устраивает не всех членов Совбеза, написал в своем Telegram-канале первый... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T04:02

2023-10-18T04:02

2023-10-18T04:20

израиль

россия

палестина

дмитрий полянский

оон

дмитрий медведев

совет безопасности оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 18 окт - РИА Новости. Бразильский проект резолюции СБ ООН по ситуации в Израиле и Газе не сбалансирован и устраивает не всех членов Совбеза, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, председательствующая Бразилия просила 24 часа на то, чтобы сделать проект устраивающим всех членов Совбеза. "Очевидно, что это у него (у бразильского председательства - ред.) не получилось", - указал Полянский. Как считает дипломат, крупных недостатков у бразильского проекта два: "наличие формулировки, осуждающей исключительно действия ХАМАС, но не бомбардировки Израиля в Газе, что делает его политическим и несбалансированным; отсутствие призыва к немедленному прекращению огня". "Соответственно, Россия внесла две поправки к нему по этим сюжетам, которые будут голосоваться перед самим проектом. Поправку, которая касается осуждения ударов по Газе, мы сегодня дополнили осуждением удара по госпиталю "Аль-Ахли" в Газе", - добавил первый зампостпреда. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". В ряде стран вспыхнули крупные протесты и акции в поддержку Палестины, во многих городах они проходили у посольств и консульств Израиля и США. Иордания отменила саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров США, Египта и Палестины. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".

https://ria.ru/20231017/nebenzya-1903218822.html

https://ria.ru/20231017/rezolyutsiya-1903450184.html

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израиль, россия, палестина, дмитрий полянский, оон, дмитрий медведев, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире