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"Ему решать". В США назвали два оставшихся варианта действий для Зеленского
"Ему решать". В США назвали два оставшихся варианта действий для Зеленского - РИА Новости, 18.10.2023
"Ему решать". В США назвали два оставшихся варианта действий для Зеленского
Президент Владимир Зеленский может либо погибнуть на Украине, либо сбежать из страны, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:39
2023-10-18T09:39
2023-10-18T09:39
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский может либо погибнуть на Украине, либо сбежать из страны, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Ему решать. Он может либо погибнуть, а он погибнет, если останется, или же попытается сбежать", — указал эксперт.По его словам, Киев терпит поражения в конфликте, поскольку российские войска контролируют поле боя на Украине, уничтожая оставшихся бригады и все больше оттесняя их на запад. Украинскому лидеру предстоит сделать непростой выбор, и даже если он решит бежать из страны, то навсегда останется ненавистным собственному народу за ужасные потери в ходе конфликта с Россией."Русские сейчас уничтожают остатки украинских военных. ВСУ израсходовали свои стратегические резервы, а новых не будет", — подытожил Риттер.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
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украина, россия, киев, владимир зеленский, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, политика
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Политика
"Ему решать". В США назвали два оставшихся варианта действий для Зеленского
Экс-разведчик Риттер: Зеленский либо погибнет, либо сбежит с Украины