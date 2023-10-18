https://ria.ru/20231018/reshenie-1903520315.html

"Ему решать". В США назвали два оставшихся варианта действий для Зеленского

"Ему решать". В США назвали два оставшихся варианта действий для Зеленского - РИА Новости, 18.10.2023

"Ему решать". В США назвали два оставшихся варианта действий для Зеленского

Президент Владимир Зеленский может либо погибнуть на Украине, либо сбежать из страны, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:39

2023-10-18T09:39

2023-10-18T09:39

украина

россия

киев

владимир зеленский

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892838843_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_6cc589420d2c72697cecae2a087dbc06.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский может либо погибнуть на Украине, либо сбежать из страны, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Ему решать. Он может либо погибнуть, а он погибнет, если останется, или же попытается сбежать", — указал эксперт.По его словам, Киев терпит поражения в конфликте, поскольку российские войска контролируют поле боя на Украине, уничтожая оставшихся бригады и все больше оттесняя их на запад. Украинскому лидеру предстоит сделать непростой выбор, и даже если он решит бежать из страны, то навсегда останется ненавистным собственному народу за ужасные потери в ходе конфликта с Россией."Русские сейчас уничтожают остатки украинских военных. ВСУ израсходовали свои стратегические резервы, а новых не будет", — подытожил Риттер.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

https://ria.ru/20231018/katastrofa-1903514519.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, владимир зеленский, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, политика