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Свыше 20 территорий медучреждений отремонтируют в Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2023
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Новости Подмосковья
 
20:09 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/remont-1903696442.html
Свыше 20 территорий медучреждений отремонтируют в Подмосковье
Свыше 20 территорий медучреждений отремонтируют в Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2023
Свыше 20 территорий медучреждений отремонтируют в Подмосковье
Для повышения комфорта жителей Подмосковья в ближайшее время дорожные службы региона отремонтируют территории свыше 20 медицинских учреждений, сообщает... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:09
2023-10-18T20:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ремонт
медучреждения
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Для повышения комфорта жителей Подмосковья в ближайшее время дорожные службы региона отремонтируют территории свыше 20 медицинских учреждений, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области. В течение нескольких лет подряд в Подмосковье обновляется покрытие на территории медицинских учреждений. Ведь состояние покрытия влияет на удобство посетителей, перевозок пациентов в каретах скорой помощи, а также повышает комфорт маломобильных жителей. "На сегодняшний день завершили ремонт на двух территориях медучреждений из планируемых 21. Ремонт провели у станции скорой медицинской помощи в Мытищах и рядом с Лыткаринской городской больницей в Лыткарине – уложили новое покрытие, отремонтировали пешеходные дорожки и установили новый бордюрный камень", — сказал зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Он уточнил, что в настоящее время еще 14 территорий медицинских объектов находятся в работе. По информации пресс-службы, сейчас ремонт продолжается в Подольске на территориях Подольского родильного дома и в областной клинической больнице, в Красногорске — у Красногорской клинической больнице, в Балашихе — у Московского областного клиническкого противотуберкулезного диспансера, в Щелкове в поселке Фряново – на территории Щелковской областной больницы и у областного клинического противотуберкулезного диспансера. Кроме того, работы ведутся на территориях Электростальской центральной городской больницы в Электростали, Психиатрической больницы №5 в Сергиевом Посаде, Солнечногорской областной больницы в Солнечногорске, Мытищинской городской больницы в Мытищах, Талдомской ЦРБ в Талдоме и у Одинцовской областной больницы в Одинцове и Звенигороде. До конца текущего года дорожными службами будет также обновлено асфальтобетонное покрытие и приведены территории в нормативное состояние еще в пяти медучреждениях в Чехове, Егорьевске, Воскресенске и Кашире. В 2022 году дорожные службы провели ремонт территорий 30 медучреждений в 14 муниципалитетах.
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московская область (подмосковье), ремонт, медучреждения
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ремонт, Медучреждения

Свыше 20 территорий медучреждений отремонтируют в Подмосковье

© РИА Новости / Павел ЛьвовРабочие во время подготовки лечебного корпуса в больнице
Рабочие во время подготовки лечебного корпуса в больнице - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Рабочие во время подготовки лечебного корпуса в больнице
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Для повышения комфорта жителей Подмосковья в ближайшее время дорожные службы региона отремонтируют территории свыше 20 медицинских учреждений, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.
В течение нескольких лет подряд в Подмосковье обновляется покрытие на территории медицинских учреждений. Ведь состояние покрытия влияет на удобство посетителей, перевозок пациентов в каретах скорой помощи, а также повышает комфорт маломобильных жителей.
"На сегодняшний день завершили ремонт на двух территориях медучреждений из планируемых 21. Ремонт провели у станции скорой медицинской помощи в Мытищах и рядом с Лыткаринской городской больницей в Лыткарине – уложили новое покрытие, отремонтировали пешеходные дорожки и установили новый бордюрный камень", — сказал зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Он уточнил, что в настоящее время еще 14 территорий медицинских объектов находятся в работе.
Палата интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Больница в Электростали открылась после масштабного ремонта
28 сентября, 12:48
По информации пресс-службы, сейчас ремонт продолжается в Подольске на территориях Подольского родильного дома и в областной клинической больнице, в Красногорске — у Красногорской клинической больнице, в Балашихе — у Московского областного клиническкого противотуберкулезного диспансера, в Щелкове в поселке Фряново – на территории Щелковской областной больницы и у областного клинического противотуберкулезного диспансера.
Кроме того, работы ведутся на территориях Электростальской центральной городской больницы в Электростали, Психиатрической больницы №5 в Сергиевом Посаде, Солнечногорской областной больницы в Солнечногорске, Мытищинской городской больницы в Мытищах, Талдомской ЦРБ в Талдоме и у Одинцовской областной больницы в Одинцове и Звенигороде.
До конца текущего года дорожными службами будет также обновлено асфальтобетонное покрытие и приведены территории в нормативное состояние еще в пяти медучреждениях в Чехове, Егорьевске, Воскресенске и Кашире. В 2022 году дорожные службы провели ремонт территорий 30 медучреждений в 14 муниципалитетах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РемонтМедучреждения
 
 
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