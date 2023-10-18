Свыше 20 территорий медучреждений отремонтируют в Подмосковье
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Для повышения комфорта жителей Подмосковья в ближайшее время дорожные службы региона отремонтируют территории свыше 20 медицинских учреждений, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.
В течение нескольких лет подряд в Подмосковье обновляется покрытие на территории медицинских учреждений. Ведь состояние покрытия влияет на удобство посетителей, перевозок пациентов в каретах скорой помощи, а также повышает комфорт маломобильных жителей.
"На сегодняшний день завершили ремонт на двух территориях медучреждений из планируемых 21. Ремонт провели у станции скорой медицинской помощи в Мытищах и рядом с Лыткаринской городской больницей в Лыткарине – уложили новое покрытие, отремонтировали пешеходные дорожки и установили новый бордюрный камень", — сказал зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Он уточнил, что в настоящее время еще 14 территорий медицинских объектов находятся в работе.
По информации пресс-службы, сейчас ремонт продолжается в Подольске на территориях Подольского родильного дома и в областной клинической больнице, в Красногорске — у Красногорской клинической больнице, в Балашихе — у Московского областного клиническкого противотуберкулезного диспансера, в Щелкове в поселке Фряново – на территории Щелковской областной больницы и у областного клинического противотуберкулезного диспансера.
Кроме того, работы ведутся на территориях Электростальской центральной городской больницы в Электростали, Психиатрической больницы №5 в Сергиевом Посаде, Солнечногорской областной больницы в Солнечногорске, Мытищинской городской больницы в Мытищах, Талдомской ЦРБ в Талдоме и у Одинцовской областной больницы в Одинцове и Звенигороде.
До конца текущего года дорожными службами будет также обновлено асфальтобетонное покрытие и приведены территории в нормативное состояние еще в пяти медучреждениях в Чехове, Егорьевске, Воскресенске и Кашире. В 2022 году дорожные службы провели ремонт территорий 30 медучреждений в 14 муниципалитетах.