https://ria.ru/20231018/remont-1903696442.html

Свыше 20 территорий медучреждений отремонтируют в Подмосковье

Свыше 20 территорий медучреждений отремонтируют в Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2023

Свыше 20 территорий медучреждений отремонтируют в Подмосковье

Для повышения комфорта жителей Подмосковья в ближайшее время дорожные службы региона отремонтируют территории свыше 20 медицинских учреждений, сообщает... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T20:09

2023-10-18T20:09

2023-10-18T20:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ремонт

медучреждения

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Для повышения комфорта жителей Подмосковья в ближайшее время дорожные службы региона отремонтируют территории свыше 20 медицинских учреждений, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области. В течение нескольких лет подряд в Подмосковье обновляется покрытие на территории медицинских учреждений. Ведь состояние покрытия влияет на удобство посетителей, перевозок пациентов в каретах скорой помощи, а также повышает комфорт маломобильных жителей. "На сегодняшний день завершили ремонт на двух территориях медучреждений из планируемых 21. Ремонт провели у станции скорой медицинской помощи в Мытищах и рядом с Лыткаринской городской больницей в Лыткарине – уложили новое покрытие, отремонтировали пешеходные дорожки и установили новый бордюрный камень", — сказал зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Он уточнил, что в настоящее время еще 14 территорий медицинских объектов находятся в работе. По информации пресс-службы, сейчас ремонт продолжается в Подольске на территориях Подольского родильного дома и в областной клинической больнице, в Красногорске — у Красногорской клинической больнице, в Балашихе — у Московского областного клиническкого противотуберкулезного диспансера, в Щелкове в поселке Фряново – на территории Щелковской областной больницы и у областного клинического противотуберкулезного диспансера. Кроме того, работы ведутся на территориях Электростальской центральной городской больницы в Электростали, Психиатрической больницы №5 в Сергиевом Посаде, Солнечногорской областной больницы в Солнечногорске, Мытищинской городской больницы в Мытищах, Талдомской ЦРБ в Талдоме и у Одинцовской областной больницы в Одинцове и Звенигороде. До конца текущего года дорожными службами будет также обновлено асфальтобетонное покрытие и приведены территории в нормативное состояние еще в пяти медучреждениях в Чехове, Егорьевске, Воскресенске и Кашире. В 2022 году дорожные службы провели ремонт территорий 30 медучреждений в 14 муниципалитетах.

https://radiosputnik.ria.ru/20230928/bolnitsa-1899164381.html

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московская область (подмосковье), ремонт, медучреждения