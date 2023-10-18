Ефимов: в "Рудневе" начал работу Центр анализа и разработок в сфере БАС
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. На базе Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке "Руднево" открылся Центр анализа и разработок, который будет вести исследовательскую, методическую и консультационную работу, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В начале 2023 года совместно с Минпромторгом России и "Платформой Национальной Технологической Инициативы" в "Рудневе" создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем. Он объединяет ведущих российских разработчиков и производителей, которые занимаются созданием новых моделей беспилотных летательных аппаратов и совершенствованием авионики. Планируется, что к 2027 году на базе центра выпустят свыше шестьдесят тысяч единиц беспилотников", – приводятся в сообщении слова заммэра.
Основной целью деятельности центра является исследовательская, методическая и консультационная работы для нужд государственных и частных компаний, применяющих или только планирующих применение БЛА. Сотрудники Центра смогут помочь в подборе производственных площадок, проведении маркетинговые анализа рынков, построении процессов для успешного ведения бизнеса, а также в привлечении спонсорских средств, говорится в сообщении.
"Москва активно участвовала в разработке Стратегии развития беспилотной авиации. Один из главных ее пунктов – создание сети научно-практических центров по развитию БАС по всей стране. Для этого мы активно сотрудничаем с регионами, этим летом в общей сложности подписали одиннадцать соглашений. В перспективе создание подобных научно-производственных центров по всей России позволит в 3 раза увеличить общее количество производителей отрасли", – цитирует пресс-служба слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
Оставить заявку на получение услуг Центра можно по телефону +7-(495)-197-87-91 или написав письмо на электронный адрес infofcbas@develop.mos.ru.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что в индустриальном парке "Руднево" начал работу новый производственный корпус. На его площадях разместится предприятие, которое впоследствии превратиться в единый инженерно-производственный комплекс.