https://ria.ru/20231018/ratifikatsiya-1903499971.html

Турецкая партия выступила за отклонение ратификации членства Швеции в НАТО

Турецкая партия выступила за отклонение ратификации членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 18.10.2023

Турецкая партия выступила за отклонение ратификации членства Швеции в НАТО

Турция должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО, а выход из альянса является вопросом жизни и смерти для страны, заявил РИА Новости лидер турецкой... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T06:31

2023-10-18T06:31

2023-10-18T07:57

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догу перинчек

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АНКАРА, 18 окт — РИА Новости. Турция должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО, а выход из альянса является вопросом жизни и смерти для страны, заявил РИА Новости лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.Сигналы Запада о необходимости одобрения членства Швеции в НАТО до конца года поступают Турции, но она не будет спешить в этом процессе, сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Турция должна немедленно проявить решимость выступить против стратегии расширения НАТО на восток. На первом этапе великое национальное собрание (парламент. — Прим. ред.) Турции должно быстро включить этот вопрос в свою повестку дня и отклонить присоединение Швеции. Турция была де-факто отлучена от НАТО. Выход из НАТО сейчас является вопросом жизни и смерти для Турции", — сказал собеседник агентства.По его словам, "выход из НАТО — самая эффективная практика против заговоров США". "Турция, освобожденная от НАТО, объединит и консолидирует свой внутренний фронт", — подчеркнул он. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса.Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в блок и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.

https://ria.ru/20231016/nato-1903062401.html

https://ria.ru/20231006/nato-1900886431.html

https://ria.ru/20230928/nato-1899287666.html

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турция, швеция, финляндия, догу перинчек, йенс столтенберг, евросоюз, нато, в мире