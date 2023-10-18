https://ria.ru/20231018/ratifikatsiya-1903499971.html
Турецкая партия выступила за отклонение ратификации членства Швеции в НАТО
Турецкая партия выступила за отклонение ратификации членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 18.10.2023
Турецкая партия выступила за отклонение ратификации членства Швеции в НАТО
Турция должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО, а выход из альянса является вопросом жизни и смерти для страны, заявил РИА Новости лидер турецкой... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T06:31
2023-10-18T06:31
2023-10-18T07:57
турция
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догу перинчек
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АНКАРА, 18 окт — РИА Новости. Турция должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО, а выход из альянса является вопросом жизни и смерти для страны, заявил РИА Новости лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.Сигналы Запада о необходимости одобрения членства Швеции в НАТО до конца года поступают Турции, но она не будет спешить в этом процессе, сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Турция должна немедленно проявить решимость выступить против стратегии расширения НАТО на восток. На первом этапе великое национальное собрание (парламент. — Прим. ред.) Турции должно быстро включить этот вопрос в свою повестку дня и отклонить присоединение Швеции. Турция была де-факто отлучена от НАТО. Выход из НАТО сейчас является вопросом жизни и смерти для Турции", — сказал собеседник агентства.По его словам, "выход из НАТО — самая эффективная практика против заговоров США". "Турция, освобожденная от НАТО, объединит и консолидирует свой внутренний фронт", — подчеркнул он. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса.Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в блок и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.
https://ria.ru/20231016/nato-1903062401.html
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турция, швеция, финляндия, догу перинчек, йенс столтенберг, евросоюз, нато, в мире
Турция, Швеция, Финляндия, Догу Перинчек, Йенс Столтенберг, Евросоюз, НАТО, В мире
Турецкая партия выступила за отклонение ратификации членства Швеции в НАТО
Турецкая партия: Анкара должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО
АНКАРА, 18 окт — РИА Новости. Турция должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО, а выход из альянса является вопросом жизни и смерти для страны, заявил РИА Новости лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.
Сигналы Запада о необходимости одобрения членства Швеции в НАТО до конца года поступают Турции, но она не будет спешить в этом процессе, сообщил ранее РИА Новости дипломатический источник в Анкаре
.
СМИ: Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО
"Турция должна немедленно проявить решимость выступить против стратегии расширения НАТО на восток. На первом этапе великое национальное собрание (парламент. — Прим. ред.) Турции должно быстро включить этот вопрос в свою повестку дня и отклонить присоединение Швеции. Турция была де-факто отлучена от НАТО. Выход из НАТО сейчас является вопросом жизни и смерти для Турции", — сказал собеседник агентства.
По его словам, "выход из НАТО — самая эффективная практика против заговоров США".
"Турция, освобожденная от НАТО, объединит и консолидирует свой внутренний фронт", — подчеркнул он.
Финляндия
и Швеция на фоне событий на Украине
в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса.
В Швеции подтвердили условие о членстве в НАТО для поставок Киеву Gripen
Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС
. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг
заявлял, что вопросы вступления Швеции в блок и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.
В Венгрии усомнились в желании Швеции вступить в НАТО