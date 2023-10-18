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Британия проводит расследование обстоятельств удара по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
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15:31 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/rassledovanie-1903628703.html
Британия проводит расследование обстоятельств удара по больнице в Газе
Британия проводит расследование обстоятельств удара по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
Британия проводит расследование обстоятельств удара по больнице в Газе
Разведывательные службы Великобритании проводят независимое выяснение обстоятельств удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, заявил в среду британский... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:31
2023-10-18T15:31
в мире
израиль
палестина
россия
владимир путин
джеймс клеверли
риши сунак
хамас
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Разведывательные службы Великобритании проводят независимое выяснение обстоятельств удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, заявил в среду британский премьер-министр Риши Сунак. "Наши разведывательные службы оперативно анализируют полученные сведения, чтобы независимо установить факты", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в парламенте. Сунак добавил, что Британия также сотрудничает по этому вопросу с союзниками. Премьер-министр призвал не спешить с выводами и дождаться установления всех фактов касательно ситуации. Ранее глава британского МИД Джеймс Клеверли предостерег от поспешных выводов об обстоятельствах удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, поскольку это может поставить под угрозу жизни многих людей. Накануне больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Баптистская больница "Аль-Ахли" является старейшим лечебным учреждением в секторе Газа. Она была построена в 1885 году как Арабская народная больница. На момент нанесения удара в ней находились не только раненые, но и внутренне перемещенные лица, которые нашли там укрытие. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/zhertvy-1903606472.html
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в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, джеймс клеверли, риши сунак, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Владимир Путин, Джеймс Клеверли, Риши Сунак, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британия проводит расследование обстоятельств удара по больнице в Газе

Сунак: Британия проводит расследование обстоятельств удара по больнице в Газе

© AP Photo / Abed KhaledЖертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Жертвы удара по больнице Аль-Ахли Аль-Маадани. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Разведывательные службы Великобритании проводят независимое выяснение обстоятельств удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, заявил в среду британский премьер-министр Риши Сунак.
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"Наши разведывательные службы оперативно анализируют полученные сведения, чтобы независимо установить факты", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В МИД Китая потрясены жертвами, к которым привели удары по больнице в Газе
Вчера, 14:11
Сунак добавил, что Британия также сотрудничает по этому вопросу с союзниками. Премьер-министр призвал не спешить с выводами и дождаться установления всех фактов касательно ситуации.
Ранее глава британского МИД Джеймс Клеверли предостерег от поспешных выводов об обстоятельствах удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, поскольку это может поставить под угрозу жизни многих людей.
Накануне больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Баптистская больница "Аль-Ахли" является старейшим лечебным учреждением в секторе Газа. Она была построена в 1885 году как Арабская народная больница. На момент нанесения удара в ней находились не только раненые, но и внутренне перемещенные лица, которые нашли там укрытие.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
New York Times убрала упоминание об ударе Израиля по больнице в Газе
Вчера, 10:36
Число жертв в секторе Газа достигло около трех тысяч человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Видео ВВС Израиля, на котором территория больницы в секторе Газа до и после удара
Армия Израиля показала якобы окрестности больницы в Газе после удара
Вчера, 09:06
 
В миреИзраильПалестинаРоссияВладимир ПутинДжеймс КлеверлиРиши СунакХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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