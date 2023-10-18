https://ria.ru/20231018/rakety-1903609716.html

За год 450 запущенных ХАМАС ракет упали в секторе Газа, заявили в Израиле

За год 450 запущенных ХАМАС ракет упали в секторе Газа, заявили в Израиле - РИА Новости, 18.10.2023

За год 450 запущенных ХАМАС ракет упали в секторе Газа, заявили в Израиле

Порядка 450 ракет из тех, что ХАМАС выпустил по Израилю из сектора Газа с начала эскалации конфликта, упали на территории анклава, заявил в среду... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:22

2023-10-18T14:22

2023-10-18T14:47

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Порядка 450 ракет из тех, что ХАМАС выпустил по Израилю из сектора Газа с начала эскалации конфликта, упали на территории анклава, заявил в среду пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."Во время этой войны мы насчитали около 450 ракет, которые дали осечку и упали в секторе Газа. Палестинские граждане расплачиваются за это. Мы также делимся этой информацией с нашими партнерами, в первую очередь с США. Мы хотим максимальной прозрачности, потому что очень серьезно относимся к любому инциденту с участием гражданских лиц", - заявил Хагари на брифинге, комментирую удар по одной из больниц в секторе Газа.Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны конфликта возложили вину друг на друга: в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в Израиле - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

https://ria.ru/20231018/izrail-1903604198.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году