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Над Севастополем, по предварительным данным, сбили ракету - РИА Новости, 18.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 18.10.2023 (обновлено: 18:45 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/raketa-1903676533.html
Над Севастополем, по предварительным данным, сбили ракету
Над Севастополем, по предварительным данным, сбили ракету - РИА Новости, 18.10.2023
Над Севастополем, по предварительным данным, сбили ракету
В Севастополе в районе Кара-Кобы, предварительно, сбили ракету, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:28
2023-10-18T18:45
специальная военная операция на украине
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. В Севастополе в районе Кара-Кобы, предварительно, сбили ракету, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет", — уточнил он.Боевая часть снаряда сдетонировала на земле в поле, возгорания на месте не зафиксировали."Все расчеты возвращены в пункты дислокации, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности. Спасибо всем оперативным службам за четкие и слаженные действия", — подчеркнул губернатор.Ранее Развожаев сообщил, что в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей, все службы привели в состояние боевой готовности. В городе объявляли воздушную тревогу, она длилась примерно полчаса.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231006/pvo-1901086402.html
https://ria.ru/20231017/bespilotnik-1903237164.html
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севастополь
Специальная военная операция на Украине, Севастополь
Над Севастополем, по предварительным данным, сбили ракету

Развожаев: в Севастополе, предварительно, сбили ракету, никто не пострадал

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. В Севастополе в районе Кара-Кобы, предварительно, сбили ракету, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«
"Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет", — уточнил он.
Боевая часть снаряда сдетонировала на земле в поле, возгорания на месте не зафиксировали.
"Все расчеты возвращены в пункты дислокации, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности. Спасибо всем оперативным службам за четкие и слаженные действия", — подчеркнул губернатор.
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Ранее Развожаев сообщил, что в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей, все службы привели в состояние боевой готовности. В городе объявляли воздушную тревогу, она длилась примерно полчаса.
Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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