https://ria.ru/20231018/raketa-1903676533.html

Над Севастополем, по предварительным данным, сбили ракету

Над Севастополем, по предварительным данным, сбили ракету - РИА Новости, 18.10.2023

Над Севастополем, по предварительным данным, сбили ракету

В Севастополе в районе Кара-Кобы, предварительно, сбили ракету, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:28

2023-10-18T18:28

2023-10-18T18:45

специальная военная операция на украине

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. В Севастополе в районе Кара-Кобы, предварительно, сбили ракету, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет", — уточнил он.Боевая часть снаряда сдетонировала на земле в поле, возгорания на месте не зафиксировали."Все расчеты возвращены в пункты дислокации, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности. Спасибо всем оперативным службам за четкие и слаженные действия", — подчеркнул губернатор.Ранее Развожаев сообщил, что в районе Сухарной балки флот отражает атаку воздушных целей, все службы привели в состояние боевой готовности. В городе объявляли воздушную тревогу, она длилась примерно полчаса.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231006/pvo-1901086402.html

https://ria.ru/20231017/bespilotnik-1903237164.html

севастополь

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севастополь