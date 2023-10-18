https://ria.ru/20231018/putin-1903579447.html

Путин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь"

Путин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 18.10.2023

Путин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь"

Россия заинтересована в развитии китайской инициативы "Один пояс - один путь", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:52

2023-10-18T12:52

2023-10-18T13:04

россия

владимир путин

европа

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии китайской инициативы "Один пояс - один путь", заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что китайская инициатива "Один пояс - один путь" - это глобальная инициатива, она касается практически всех регионов мира: и американского континента, и Африки, и Европы, и соседей по азиатско-тихоокеанскому региону, и России."Мы заинтересованы в развитии китайской инициативы "Один пояс - один путь", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

https://ria.ru/20231017/pekin-1903127090.html

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россия, владимир путин, европа