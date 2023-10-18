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Путин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 18.10.2023
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12:52 18.10.2023 (обновлено: 13:04 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/putin-1903579447.html
Путин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь"
Путин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 18.10.2023
Путин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь"
Россия заинтересована в развитии китайской инициативы "Один пояс - один путь", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:52
2023-10-18T13:04
россия
владимир путин
европа
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии китайской инициативы "Один пояс - один путь", заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что китайская инициатива "Один пояс - один путь" - это глобальная инициатива, она касается практически всех регионов мира: и американского континента, и Африки, и Европы, и соседей по азиатско-тихоокеанскому региону, и России."Мы заинтересованы в развитии китайской инициативы "Один пояс - один путь", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
https://ria.ru/20231017/pekin-1903127090.html
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россия, владимир путин, европа
Россия, Владимир Путин, Европа
Путин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь"

Путин: РФ заинтересована в развитии китайской инициативы "Один пояс — один путь"

© POOL | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй
© POOL
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Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии китайской инициативы "Один пояс - один путь", заявил президент России Владимир Путин.
Президент отметил, что китайская инициатива "Один пояс - один путь" - это глобальная инициатива, она касается практически всех регионов мира: и американского континента, и Африки, и Европы, и соседей по азиатско-тихоокеанскому региону, и России.
"Мы заинтересованы в развитии китайской инициативы "Один пояс - один путь", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Логотип форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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Вчера, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинЕвропа
 
 
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