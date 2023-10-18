https://ria.ru/20231018/putin-1903579447.html
Путин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь"
Путин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь" - РИА Новости, 18.10.2023
Путин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь"
Россия заинтересована в развитии китайской инициативы "Один пояс - один путь", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:52
2023-10-18T12:52
2023-10-18T13:04
россия
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европа
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии китайской инициативы "Один пояс - один путь", заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что китайская инициатива "Один пояс - один путь" - это глобальная инициатива, она касается практически всех регионов мира: и американского континента, и Африки, и Европы, и соседей по азиатско-тихоокеанскому региону, и России."Мы заинтересованы в развитии китайской инициативы "Один пояс - один путь", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
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россия, владимир путин, европа
Россия, Владимир Путин, Европа
Путин высказался о китайской инициативе "Один пояс — один путь"
Путин: РФ заинтересована в развитии китайской инициативы "Один пояс — один путь"