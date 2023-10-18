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Путин поприветствовал участников съезда уполномоченных по правам ребенка - РИА Новости, 18.10.2023
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09:57 18.10.2023 (обновлено: 10:00 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/putin-1903527391.html
Путин поприветствовал участников съезда уполномоченных по правам ребенка
Путин поприветствовал участников съезда уполномоченных по правам ребенка - РИА Новости, 18.10.2023
Путин поприветствовал участников съезда уполномоченных по правам ребенка
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, отметив авторитетность... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:57
2023-10-18T10:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, отметив авторитетность структуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За прошедшие годы институт детских правозащитников зарекомендовал себя авторитетной и востребованной структурой, чутко реагирующей на запросы общества, родителей, специалистов в сфере материнства и детства и, конечно, на неотложные, чувствительные проблемы несовершеннолетних граждан страны", - говорится в телеграмме. Президент отметил вклад детских правозащитников в укрепление традиционных ценностей, а также подчеркнул значимость проектов, нацеленных на повышение качества жизни семей с детьми, защиту прав и интересов подрастающего поколения, улучшение профильного законодательства. Глава государства особо отметил важность продолжения системной работы в новых регионах России. Путин выразил уверенность в том, что съезд будет конструктивным, а его решения найдут место в реальных делах и начинаниях.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников съезда уполномоченных по правам ребенка

Путин назвал институт детских правозащитников востребованной структурой

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, отметив авторитетность структуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За прошедшие годы институт детских правозащитников зарекомендовал себя авторитетной и востребованной структурой, чутко реагирующей на запросы общества, родителей, специалистов в сфере материнства и детства и, конечно, на неотложные, чувствительные проблемы несовершеннолетних граждан страны", - говорится в телеграмме.
Президент отметил вклад детских правозащитников в укрепление традиционных ценностей, а также подчеркнул значимость проектов, нацеленных на повышение качества жизни семей с детьми, защиту прав и интересов подрастающего поколения, улучшение профильного законодательства. Глава государства особо отметил важность продолжения системной работы в новых регионах России. Путин выразил уверенность в том, что съезд будет конструктивным, а его решения найдут место в реальных делах и начинаниях.
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