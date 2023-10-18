https://ria.ru/20231018/putin-1903527391.html
Путин поприветствовал участников съезда уполномоченных по правам ребенка
Путин поприветствовал участников съезда уполномоченных по правам ребенка - РИА Новости, 18.10.2023
Путин поприветствовал участников съезда уполномоченных по правам ребенка
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, отметив авторитетность... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:57
2023-10-18T09:57
2023-10-18T10:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, отметив авторитетность структуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За прошедшие годы институт детских правозащитников зарекомендовал себя авторитетной и востребованной структурой, чутко реагирующей на запросы общества, родителей, специалистов в сфере материнства и детства и, конечно, на неотложные, чувствительные проблемы несовершеннолетних граждан страны", - говорится в телеграмме. Президент отметил вклад детских правозащитников в укрепление традиционных ценностей, а также подчеркнул значимость проектов, нацеленных на повышение качества жизни семей с детьми, защиту прав и интересов подрастающего поколения, улучшение профильного законодательства. Глава государства особо отметил важность продолжения системной работы в новых регионах России. Путин выразил уверенность в том, что съезд будет конструктивным, а его решения найдут место в реальных делах и начинаниях.
https://ria.ru/20230522/deti-1873456481.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников съезда уполномоченных по правам ребенка
Путин назвал институт детских правозащитников востребованной структурой
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, отметив авторитетность структуры, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"За прошедшие годы институт детских правозащитников зарекомендовал себя авторитетной и востребованной структурой, чутко реагирующей на запросы общества, родителей, специалистов в сфере материнства и детства и, конечно, на неотложные, чувствительные проблемы несовершеннолетних граждан страны", - говорится в телеграмме.
Президент отметил вклад детских правозащитников в укрепление традиционных ценностей, а также подчеркнул значимость проектов, нацеленных на повышение качества жизни семей с детьми, защиту прав и интересов подрастающего поколения, улучшение профильного законодательства. Глава государства особо отметил важность продолжения системной работы в новых регионах России. Путин выразил уверенность в том, что съезд будет конструктивным, а его решения найдут место в реальных делах и начинаниях.
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