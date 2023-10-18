https://ria.ru/20231018/putin-1903527391.html

Путин поприветствовал участников съезда уполномоченных по правам ребенка

Путин поприветствовал участников съезда уполномоченных по правам ребенка - РИА Новости, 18.10.2023

Путин поприветствовал участников съезда уполномоченных по правам ребенка

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, отметив авторитетность... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:57

2023-10-18T09:57

2023-10-18T10:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, отметив авторитетность структуры, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За прошедшие годы институт детских правозащитников зарекомендовал себя авторитетной и востребованной структурой, чутко реагирующей на запросы общества, родителей, специалистов в сфере материнства и детства и, конечно, на неотложные, чувствительные проблемы несовершеннолетних граждан страны", - говорится в телеграмме. Президент отметил вклад детских правозащитников в укрепление традиционных ценностей, а также подчеркнул значимость проектов, нацеленных на повышение качества жизни семей с детьми, защиту прав и интересов подрастающего поколения, улучшение профильного законодательства. Глава государства особо отметил важность продолжения системной работы в новых регионах России. Путин выразил уверенность в том, что съезд будет конструктивным, а его решения найдут место в реальных делах и начинаниях.

https://ria.ru/20230522/deti-1873456481.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин