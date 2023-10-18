https://ria.ru/20231018/putin-1903526794.html

В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 18.10.2023

В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, прошедшие в среду в Пекине, завершились, российский лидер покинул Дом народных... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:55

2023-10-18T09:55

2023-10-18T10:07

пекин

китай

в мире

владимир путин

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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, прошедшие в среду в Пекине, завершились, российский лидер покинул Дом народных собраний в центре китайской столицы, сообщает Центральное телевидение Китая.Путин находится в Китае по приглашению Си Цзиньпина. Ранее он выступил на форуме "Один пояс, один путь".Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином."Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20231018/kitay-1903502472.html

пекин

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пекин, китай, в мире, владимир путин