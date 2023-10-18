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В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 18.10.2023
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09:55 18.10.2023 (обновлено: 10:07 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/putin-1903526794.html
В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина
В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 18.10.2023
В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, прошедшие в среду в Пекине, завершились, российский лидер покинул Дом народных... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:55
2023-10-18T10:07
пекин
китай
в мире
владимир путин
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, прошедшие в среду в Пекине, завершились, российский лидер покинул Дом народных собраний в центре китайской столицы, сообщает Центральное телевидение Китая.Путин находится в Китае по приглашению Си Цзиньпина. Ранее он выступил на форуме "Один пояс, один путь".Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином."Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20231018/kitay-1903502472.html
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пекин, китай, в мире, владимир путин
Пекин, Китай, В мире, Владимир Путин
В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина

Путин покинул Дом народных собраний в Пекине после завершения переговоров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, прошедшие в среду в Пекине, завершились, российский лидер покинул Дом народных собраний в центре китайской столицы, сообщает Центральное телевидение Китая.
Путин находится в Китае по приглашению Си Цзиньпина. Ранее он выступил на форуме "Один пояс, один путь".
Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
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