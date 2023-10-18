https://ria.ru/20231018/putin-1903526794.html
В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина
В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 18.10.2023
В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, прошедшие в среду в Пекине, завершились, российский лидер покинул Дом народных... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:55
2023-10-18T09:55
2023-10-18T10:07
пекин
китай
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903516957_0:195:3149:1966_1920x0_80_0_0_5df0decc77ed7af09ef2361728e93bd6.jpg
ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, прошедшие в среду в Пекине, завершились, российский лидер покинул Дом народных собраний в центре китайской столицы, сообщает Центральное телевидение Китая.Путин находится в Китае по приглашению Си Цзиньпина. Ранее он выступил на форуме "Один пояс, один путь".Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином."Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://ria.ru/20231018/kitay-1903502472.html
пекин
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903516957_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_774da1817793121488c841d322274a9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекин, китай, в мире, владимир путин
Пекин, Китай, В мире, Владимир Путин
В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина
Путин покинул Дом народных собраний в Пекине после завершения переговоров
ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, прошедшие в среду в Пекине, завершились, российский лидер покинул Дом народных собраний в центре китайской столицы, сообщает Центральное телевидение Китая.
Путин находится в Китае по приглашению Си Цзиньпина. Ранее он выступил на форуме "Один пояс, один путь".
Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии
, Европы
и Африки
, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Китай будет увеличивать число соглашений со странами о свободной торговле