https://ria.ru/20231018/putin-1903504342.html
Путин отметил востребованность тесной внешнеполитической координации с КНР
Путин отметил востребованность тесной внешнеполитической координации с КНР - РИА Новости, 18.10.2023
Путин отметил востребованность тесной внешнеполитической координации с КНР
Тесная внешнеполитическая координация востребована в нынешних условиях, Россия и Китай так и выстраивают сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T07:34
2023-10-18T07:34
2023-10-18T07:34
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Тесная внешнеполитическая координация востребована в нынешних условиях, Россия и Китай так и выстраивают сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на российско-китайских переговорах в среду, он отметил, что в нынешних непростых условиях "особенно востребована тесная внешнеполитическая координация", и именно так и выстраивают свое сотрудничество РФ и Китай. "И сегодня мы это все обсудим. Все, в том числе двусторонние наши отношения", - сказал Путин. Он поздравил "всех китайских друзей" с 74-й годовщиной образования КНР. "Следующий год будет юбилейным как до вашей страны, так для дипломатических отношений между нашими странами", - отметил Путин. Он также подчеркнул, что китайская идея о развитии широкого сотрудничества между странами исторического "Шелкового пути", выдвинутая 10 лет назад, получила "очень хорошее развитие". "У Китая под вашим руководством, у вас это получается. Мы очень рады за вас, за всех тех, кто вовлечен в это широкое взаимодействие, потому что все от этого получают преимущество", - сказал Путин, обращаясь перед началом переговоров к председателю КНР Си Цзиньпину.
https://ria.ru/20231018/putin-1903499271.html
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Путин отметил востребованность тесной внешнеполитической координации с КНР
Путин заявил лидеру КНР о востребованности тесной внешнеполитической координации
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Тесная внешнеполитическая координация востребована в нынешних условиях, Россия и Китай так и выстраивают сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на российско-китайских переговорах в среду, он отметил, что в нынешних непростых условиях "особенно востребована тесная внешнеполитическая координация", и именно так и выстраивают свое сотрудничество РФ и Китай.
Путин пожелал Китаю успехов в реализации планов развития
"И сегодня мы это все обсудим. Все, в том числе двусторонние наши отношения", - сказал Путин.
Он поздравил "всех китайских друзей" с 74-й годовщиной образования КНР.
"Следующий год будет юбилейным как до вашей страны, так для дипломатических отношений между нашими странами", - отметил Путин.
Он также подчеркнул, что китайская идея о развитии широкого сотрудничества между странами исторического "Шелкового пути", выдвинутая 10 лет назад, получила "очень хорошее развитие".
"У Китая под вашим руководством, у вас это получается. Мы очень рады за вас, за всех тех, кто вовлечен в это широкое взаимодействие, потому что все от этого получают преимущество", - сказал Путин, обращаясь перед началом переговоров к председателю КНР Си Цзиньпину
.
Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству