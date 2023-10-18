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Путин в КНР пригласил специалистов на "Неделю транспорта" в Москве - РИА Новости, 18.10.2023
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06:17 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/putin-1903499481.html
Путин в КНР пригласил специалистов на "Неделю транспорта" в Москве
Путин в КНР пригласил специалистов на "Неделю транспорта" в Москве - РИА Новости, 18.10.2023
Путин в КНР пригласил специалистов на "Неделю транспорта" в Москве
Президент России Владимир Путин пригласил участников форума "Один пояс - один путь" в КНР направить специалистов из своих стран на "Неделю транспорта" в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T06:17
2023-10-18T06:17
владимир путин
брикс
форум "один пояс - один путь"
россия
москва
китай
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил участников форума "Один пояс - один путь" в КНР направить специалистов из своих стран на "Неделю транспорта" в середине ноября в Москву. "Россия выступила с инициативой учредить (в рамках БРИКС) постоянно действующую комиссию по транспортной логистике, которая могла бы заняться вопросами развития международных транспортных коридоров во всем их комплексе. Добавлю, что эти темы обсуждаются на площадке "Неделя транспорта", которая ежегодно проходит в Москве. Мы приглашаем специалистов из ваших стран к участию в форуме в середине ноября в столице России", - сказал он, выступая на форуме.
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владимир путин, брикс, форум "один пояс - один путь", россия, москва, китай
Владимир Путин, БРИКС, Форум "Один пояс - один путь", Россия, Москва, Китай
Путин в КНР пригласил специалистов на "Неделю транспорта" в Москве

Путин на форуме в КНР пригласил специалистов на "Неделю транспорта" в Москве

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил участников форума "Один пояс - один путь" в КНР направить специалистов из своих стран на "Неделю транспорта" в середине ноября в Москву.
"Россия выступила с инициативой учредить (в рамках БРИКС) постоянно действующую комиссию по транспортной логистике, которая могла бы заняться вопросами развития международных транспортных коридоров во всем их комплексе. Добавлю, что эти темы обсуждаются на площадке "Неделя транспорта", которая ежегодно проходит в Москве. Мы приглашаем специалистов из ваших стран к участию в форуме в середине ноября в столице России", - сказал он, выступая на форуме.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Путин пригласил страны к сотрудничеству по Северному морскому пути
05:50
 
Владимир ПутинБРИКСФорум "Один пояс - один путь"РоссияМоскваКитай
 
 
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