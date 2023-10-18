https://ria.ru/20231018/putin-1903499481.html
Путин в КНР пригласил специалистов на "Неделю транспорта" в Москве
Путин в КНР пригласил специалистов на "Неделю транспорта" в Москве - РИА Новости, 18.10.2023
Путин в КНР пригласил специалистов на "Неделю транспорта" в Москве
Президент России Владимир Путин пригласил участников форума "Один пояс - один путь" в КНР направить специалистов из своих стран на "Неделю транспорта" в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T06:17
2023-10-18T06:17
2023-10-18T06:17
владимир путин
брикс
форум "один пояс - один путь"
россия
москва
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил участников форума "Один пояс - один путь" в КНР направить специалистов из своих стран на "Неделю транспорта" в середине ноября в Москву. "Россия выступила с инициативой учредить (в рамках БРИКС) постоянно действующую комиссию по транспортной логистике, которая могла бы заняться вопросами развития международных транспортных коридоров во всем их комплексе. Добавлю, что эти темы обсуждаются на площадке "Неделя транспорта", которая ежегодно проходит в Москве. Мы приглашаем специалистов из ваших стран к участию в форуме в середине ноября в столице России", - сказал он, выступая на форуме.
https://ria.ru/20231018/sotrudnichestvo-1903498471.html
россия
москва
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, брикс, форум "один пояс - один путь", россия, москва, китай
Владимир Путин, БРИКС, Форум "Один пояс - один путь", Россия, Москва, Китай
Путин в КНР пригласил специалистов на "Неделю транспорта" в Москве
Путин на форуме в КНР пригласил специалистов на "Неделю транспорта" в Москве