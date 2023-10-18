https://ria.ru/20231018/putin-1903499481.html

Путин в КНР пригласил специалистов на "Неделю транспорта" в Москве

Путин в КНР пригласил специалистов на "Неделю транспорта" в Москве - РИА Новости, 18.10.2023

Путин в КНР пригласил специалистов на "Неделю транспорта" в Москве

Президент России Владимир Путин пригласил участников форума "Один пояс - один путь" в КНР направить специалистов из своих стран на "Неделю транспорта" в... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T06:17

2023-10-18T06:17

2023-10-18T06:17

владимир путин

брикс

форум "один пояс - один путь"

россия

москва

китай

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил участников форума "Один пояс - один путь" в КНР направить специалистов из своих стран на "Неделю транспорта" в середине ноября в Москву. "Россия выступила с инициативой учредить (в рамках БРИКС) постоянно действующую комиссию по транспортной логистике, которая могла бы заняться вопросами развития международных транспортных коридоров во всем их комплексе. Добавлю, что эти темы обсуждаются на площадке "Неделя транспорта", которая ежегодно проходит в Москве. Мы приглашаем специалистов из ваших стран к участию в форуме в середине ноября в столице России", - сказал он, выступая на форуме.

https://ria.ru/20231018/sotrudnichestvo-1903498471.html

россия

москва

китай

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владимир путин, брикс, форум "один пояс - один путь", россия, москва, китай