https://ria.ru/20231018/psb-1903650036.html

ПСБ: семейно ориентированная политика повышает эффективность сотрудников

ПСБ: семейно ориентированная политика повышает эффективность сотрудников - РИА Новости, 18.10.2023

ПСБ: семейно ориентированная политика повышает эффективность сотрудников

Семейно ориентированная корпоративная политика повышает эффективность работы всего коллектива, считает вице-президент - руководитель Центра корпоративной... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:51

2023-10-18T16:51

2023-10-18T16:51

россия

псб (банк псб)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Семейно ориентированная корпоративная политика повышает эффективность работы всего коллектива, считает вице-президент - руководитель Центра корпоративной социальной ответственности ПСБ Ольга Еременко. Она выступила на заседании Комитета по женскому лидерству Ассоциации менеджеров России, где представила практики банка в области демографической политики, направленные на поддержку женщин с детьми. "Семья, родители и дети – это основополагающая часть жизни любого человека, дисбаланс в этой сфере отражается и на остальных аспектах нашей жизни. Именно поэтому работодателю так важно оказывать поддержку своим сотрудникам не только в достижении карьерных целей, но и в решении личных задач. В свою очередь, это повышает эффективность работы всего коллектива, позволяет привлекать и удерживать квалифицированных специалистов", – привели в пресс-службе банка словаеременко. Она отметила, что ПСБ реализует семейно ориентированную корпоративную политику, создавая условия для обеспечения баланса между работой и семьей, поддерживает сотрудников с детьми, в том числе предоставляя гибкий рабочий график и возможности для удаленной работы. ПСБ также регулярно обновляет социальный пакет для сотрудников с детьми. Банк предлагает им медстраховку, включающую наблюдение в период беременности и сопровождение родов, в ряде случаев оплачивает стоимость частных детских садов или услуги няни. Кроме того, в летний период дети сотрудников могут посетить летние лагеря с оплатой проезда к месту отдыха и обратно. В настоящее время банк прорабатывает возможность организации детских групп при офисах, где сотрудники смогут на определенное время оставлять своих детей, добавила Еременко.

https://ria.ru/20231018/psb-1903623166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб)