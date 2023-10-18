https://ria.ru/20231018/psb-1903623166.html

ПСБ переходит на отечественную платформу унифицированных коммуникаций

ПСБ переходит на отечественную платформу унифицированных коммуникаций - РИА Новости, 18.10.2023

ПСБ переходит на отечественную платформу унифицированных коммуникаций

ПСБ переходит на отечественную платформу унифицированных коммуникаций в рамках реализации стратегии технологической независимости цифровых решений банка,... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:11

2023-10-18T15:11

2023-10-18T15:11

псб (банк псб)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. ПСБ переходит на отечественную платформу унифицированных коммуникаций в рамках реализации стратегии технологической независимости цифровых решений банка, сообщает пресс-служба кредитной организации. Разработка включена в Единый реестр российского ПО, говорится в сообщении. "Работа ПСБ базируется на непрерывном развитии цифровой архитектуры. Внедрение отечественных передовых технологий обеспечивает устойчивость бизнес-процессов и дальнейший рост цифровой эффективности. В процессе миграции телефонии на отечественную платформу была реализована гибридная архитектура безопасных коммуникаций с инструментами для создания, хранения и обмена информацией. Таким образом, медиатрафик никогда не покидает защищенный контур, а затраты на инфраструктуру и время доставки обновлений сокращаются", – цитирует пресс-служба слова старшего вице-президента – руководителя блока информационных технологий Никиты Шамрая.

https://ria.ru/20231010/investirovanie-1901738826.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

псб (банк псб), россия