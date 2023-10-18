https://ria.ru/20231018/psb-1903623166.html
ПСБ переходит на отечественную платформу унифицированных коммуникаций
ПСБ переходит на отечественную платформу унифицированных коммуникаций - РИА Новости, 18.10.2023
ПСБ переходит на отечественную платформу унифицированных коммуникаций
ПСБ переходит на отечественную платформу унифицированных коммуникаций в рамках реализации стратегии технологической независимости цифровых решений банка,... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:11
2023-10-18T15:11
2023-10-18T15:11
псб (банк псб)
россия
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. ПСБ переходит на отечественную платформу унифицированных коммуникаций в рамках реализации стратегии технологической независимости цифровых решений банка, сообщает пресс-служба кредитной организации. Разработка включена в Единый реестр российского ПО, говорится в сообщении. "Работа ПСБ базируется на непрерывном развитии цифровой архитектуры. Внедрение отечественных передовых технологий обеспечивает устойчивость бизнес-процессов и дальнейший рост цифровой эффективности. В процессе миграции телефонии на отечественную платформу была реализована гибридная архитектура безопасных коммуникаций с инструментами для создания, хранения и обмена информацией. Таким образом, медиатрафик никогда не покидает защищенный контур, а затраты на инфраструктуру и время доставки обновлений сокращаются", – цитирует пресс-служба слова старшего вице-президента – руководителя блока информационных технологий Никиты Шамрая.
https://ria.ru/20231010/investirovanie-1901738826.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), россия