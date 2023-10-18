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У посольства Израиля в Иордании продолжаются протесты - РИА Новости, 18.10.2023
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21:35 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/protesty-1903709132.html
У посольства Израиля в Иордании продолжаются протесты
У посольства Израиля в Иордании продолжаются протесты - РИА Новости, 18.10.2023
У посольства Израиля в Иордании продолжаются протесты
Протесты продолжаются второй день подряд около посольства Израиля в иорданской столице Аммане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T21:35
2023-10-18T21:35
в мире
израиль
иордания
палестина
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АММАН, 18 окт - РИА Новости. Протесты продолжаются второй день подряд около посольства Израиля в иорданской столице Аммане, передает корреспондент РИА Новости. Толпы продолжают собираться в среду вечером, протестующие осуждают удар по больнице в секторе Газа, жертвами которого стали сотни палестинцев. Полиция Иордании заявила, что несколько полицейских пострадали в ходе столкновений с протестующими и были госпитализированы. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/aktsiya-1903708920.html
https://ria.ru/20231018/demonstranty-1903708644.html
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в мире, израиль, иордания, палестина, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иордания, Палестина, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
У посольства Израиля в Иордании продолжаются протесты

У посольства Израиля в Иордании второй день подряд продолжаются протесты

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Столица Иордании город Амман. Архивное фото
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АММАН, 18 окт - РИА Новости. Протесты продолжаются второй день подряд около посольства Израиля в иорданской столице Аммане, передает корреспондент РИА Новости.
Толпы продолжают собираться в среду вечером, протестующие осуждают удар по больнице в секторе Газа, жертвами которого стали сотни палестинцев.
Дым над северной частью сектора Газа во время израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В Каире журналисты проводят акцию солидарности с палестинцами
Вчера, 21:31
Полиция Иордании заявила, что несколько полицейских пострадали в ходе столкновений с протестующими и были госпитализированы.
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Ограждение вокруг Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В Вашингтоне сотни демонстрантов потребовали прекратить огонь в Газе
Вчера, 21:30
 
В миреИзраильИорданияПалестинаВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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