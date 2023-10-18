Рейтинг@Mail.ru
Шмыгаль: Киев и Бухарест договорились расширить производство боеприпасов - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/proizvodstvo-1903644597.html
Шмыгаль: Киев и Бухарест договорились расширить производство боеприпасов
Шмыгаль: Киев и Бухарест договорились расширить производство боеприпасов - РИА Новости, 18.10.2023
Шмыгаль: Киев и Бухарест договорились расширить производство боеприпасов
Украина и Румыния подписали меморандум о наращивании оборонных возможностей в части увеличения производственных мощностей и расширении производства боеприпасов, РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:31
2023-10-18T16:31
в мире
украина
денис шмыгаль
нато
сергей лавров
румыния
россия
клаус йоханнис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568165316_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_5341860111d0f43c08816f5ec4ea0c31.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Украина и Румыния подписали меморандум о наращивании оборонных возможностей в части увеличения производственных мощностей и расширении производства боеприпасов, сообщил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль. По его словам, в Киеве прошло совместное заседание правительств Украины и Румынии. "Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве (заключен – ред.) между украинским минстратегпромом и министерством экономики Румынии. Речь идет о наращивании оборонных возможностей: увеличении производственных мощностей и расширении производства боеприпасов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Президент Румынии Клаус Йоханнис 10 октября заявил, что вместе с Владимиром Зеленским подписал декларацию о стратегическом партнерстве между Бухарестом и Киевом. Он заверил, что Румыния продолжит оказывать Украине любую необходимую помощь, в том числе и военного характера. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231018/leopard-1903593133.html
https://ria.ru/20231018/ukraina-1903630924.html
украина
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568165316_178:0:2426:1686_1920x0_80_0_0_f711df44e090d304325d086897d06ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, денис шмыгаль, нато, сергей лавров, румыния, россия, клаус йоханнис
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, НАТО, Сергей Лавров, Румыния, Россия, Клаус Йоханнис
Шмыгаль: Киев и Бухарест договорились расширить производство боеприпасов

Шмыгаль: Украина и Румыния договорились расширить производство боеприпасов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Денис Шмыгаль . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Украина и Румыния подписали меморандум о наращивании оборонных возможностей в части увеличения производственных мощностей и расширении производства боеприпасов, сообщил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, в Киеве прошло совместное заседание правительств Украины и Румынии.
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В Киеве заявили, что приняли на вооружение три модификации "Леопардов"
Вчера, 13:31
«
"Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве (заключен – ред.) между украинским минстратегпромом и министерством экономики Румынии. Речь идет о наращивании оборонных возможностей: увеличении производственных мощностей и расширении производства боеприпасов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 10 октября заявил, что вместе с Владимиром Зеленским подписал декларацию о стратегическом партнерстве между Бухарестом и Киевом. Он заверил, что Румыния продолжит оказывать Украине любую необходимую помощь, в том числе и военного характера.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Министр обороны Британии призвал США не забывать об Украине из-за Израиля
Вчера, 15:39
 
В миреУкраинаДенис ШмыгальНАТОСергей ЛавровРумынияРоссияКлаус Йоханнис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала