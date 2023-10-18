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Шмыгаль: Киев и Бухарест договорились расширить производство боеприпасов
Шмыгаль: Киев и Бухарест договорились расширить производство боеприпасов - РИА Новости, 18.10.2023
Шмыгаль: Киев и Бухарест договорились расширить производство боеприпасов
Украина и Румыния подписали меморандум о наращивании оборонных возможностей в части увеличения производственных мощностей и расширении производства боеприпасов, РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:31
2023-10-18T16:31
2023-10-18T16:31
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Украина и Румыния подписали меморандум о наращивании оборонных возможностей в части увеличения производственных мощностей и расширении производства боеприпасов, сообщил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль. По его словам, в Киеве прошло совместное заседание правительств Украины и Румынии. "Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве (заключен – ред.) между украинским минстратегпромом и министерством экономики Румынии. Речь идет о наращивании оборонных возможностей: увеличении производственных мощностей и расширении производства боеприпасов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Президент Румынии Клаус Йоханнис 10 октября заявил, что вместе с Владимиром Зеленским подписал декларацию о стратегическом партнерстве между Бухарестом и Киевом. Он заверил, что Румыния продолжит оказывать Украине любую необходимую помощь, в том числе и военного характера. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, денис шмыгаль, нато, сергей лавров, румыния, россия, клаус йоханнис
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, НАТО, Сергей Лавров, Румыния, Россия, Клаус Йоханнис
Шмыгаль: Киев и Бухарест договорились расширить производство боеприпасов
Шмыгаль: Украина и Румыния договорились расширить производство боеприпасов