Рейтинг@Mail.ru
Врачи рассказали о состоянии женщины, сбитой автомобилем в Щелково - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/proisshestviya-1903542350.html
Врачи рассказали о состоянии женщины, сбитой автомобилем в Щелково
Врачи рассказали о состоянии женщины, сбитой автомобилем в Щелково - РИА Новости, 18.10.2023
Врачи рассказали о состоянии женщины, сбитой автомобилем в Щелково
Женщина, пострадавшая от наезда на неё машины в подмосковном Щёлково, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:13
2023-10-18T11:13
происшествия
щелково
московская область (подмосковье)
audi a8
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903396069_0:682:1252:1386_1920x0_80_0_0_9c90b33669dc4179fb31353cd7ef3e36.png
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Женщина, пострадавшая от наезда на неё машины в подмосковном Щёлково, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "Состояние женщины, пострадавшей в результате происшествия в Щёлково, в настоящий момент оценивается как удовлетворительное. Она продолжает находиться под наблюдением специалистов", - отметили в ведомстве. Ранее РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах, что женщина за рулем Audi сбила девушку задним ходом, а потом переехала ее возле жилого дома в Щелково. По данным областной прокуратуры, пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на женщину в подмосковном Щёлково.
https://ria.ru/20231017/delo-1903430519.html
щелково
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903396069_0:564:1252:1503_1920x0_80_0_0_7e2afc076423935ef30cf45d0b10930f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, щелково, московская область (подмосковье), audi a8
Происшествия, Щелково, Московская область (Подмосковье), Audi A8
Врачи рассказали о состоянии женщины, сбитой автомобилем в Щелково

Женщина, сбитая автомобилем в Щелково, находится в удовлетворительном состоянии

© Кадр видео очевидцаМесто происшествия, где женщина сбила и переехала девушку в Щелково
Место происшествия, где женщина сбила и переехала девушку в Щелково
© Кадр видео очевидца
Место происшествия, где женщина сбила и переехала девушку в Щелково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Женщина, пострадавшая от наезда на неё машины в подмосковном Щёлково, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
"Состояние женщины, пострадавшей в результате происшествия в Щёлково, в настоящий момент оценивается как удовлетворительное. Она продолжает находиться под наблюдением специалистов", - отметили в ведомстве.
Ранее РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах, что женщина за рулем Audi сбила девушку задним ходом, а потом переехала ее возле жилого дома в Щелково. По данным областной прокуратуры, пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на женщину в подмосковном Щёлково.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В Щелково завели уголовное дело после наезда машины на девушку
Вчера, 18:19
 
ПроисшествияЩелковоМосковская область (Подмосковье)Audi A8
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала