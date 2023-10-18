https://ria.ru/20231018/proisshestviya-1903542350.html
Врачи рассказали о состоянии женщины, сбитой автомобилем в Щелково
Врачи рассказали о состоянии женщины, сбитой автомобилем в Щелково - РИА Новости, 18.10.2023
Врачи рассказали о состоянии женщины, сбитой автомобилем в Щелково
Женщина, пострадавшая от наезда на неё машины в подмосковном Щёлково, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:13
2023-10-18T11:13
2023-10-18T11:13
происшествия
щелково
московская область (подмосковье)
audi a8
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Женщина, пострадавшая от наезда на неё машины в подмосковном Щёлково, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "Состояние женщины, пострадавшей в результате происшествия в Щёлково, в настоящий момент оценивается как удовлетворительное. Она продолжает находиться под наблюдением специалистов", - отметили в ведомстве. Ранее РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах, что женщина за рулем Audi сбила девушку задним ходом, а потом переехала ее возле жилого дома в Щелково. По данным областной прокуратуры, пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на женщину в подмосковном Щёлково.
https://ria.ru/20231017/delo-1903430519.html
щелково
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, щелково, московская область (подмосковье), audi a8
Происшествия, Щелково, Московская область (Подмосковье), Audi A8
Врачи рассказали о состоянии женщины, сбитой автомобилем в Щелково
Женщина, сбитая автомобилем в Щелково, находится в удовлетворительном состоянии