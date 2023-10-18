https://ria.ru/20231018/proisshestviya-1903542350.html

Врачи рассказали о состоянии женщины, сбитой автомобилем в Щелково

Врачи рассказали о состоянии женщины, сбитой автомобилем в Щелково - РИА Новости, 18.10.2023

Врачи рассказали о состоянии женщины, сбитой автомобилем в Щелково

Женщина, пострадавшая от наезда на неё машины в подмосковном Щёлково, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:13

2023-10-18T11:13

2023-10-18T11:13

происшествия

щелково

московская область (подмосковье)

audi a8

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Женщина, пострадавшая от наезда на неё машины в подмосковном Щёлково, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "Состояние женщины, пострадавшей в результате происшествия в Щёлково, в настоящий момент оценивается как удовлетворительное. Она продолжает находиться под наблюдением специалистов", - отметили в ведомстве. Ранее РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах, что женщина за рулем Audi сбила девушку задним ходом, а потом переехала ее возле жилого дома в Щелково. По данным областной прокуратуры, пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на женщину в подмосковном Щёлково.

https://ria.ru/20231017/delo-1903430519.html

щелково

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, щелково, московская область (подмосковье), audi a8