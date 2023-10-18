https://ria.ru/20231018/primore-1903496473.html

В Приморье в этом году начнут работы по предупреждению ЧС

В Приморье в этом году начнут работы по предупреждению ЧС - РИА Новости, 18.10.2023

В Приморье в этом году начнут работы по предупреждению ЧС

Власти Приморья на выделенные правительством РФ дополнительные 414 миллионов рублей в ближайшее время начнут закупку техники для предотвращения затоплений,... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T05:06

2023-10-18T05:06

2023-10-18T05:06

россия

дальний восток

приморский край

олег кожемяко

юрий трутнев

вячеслав володин

госдума рф

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ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Власти Приморья на выделенные правительством РФ дополнительные 414 миллионов рублей в ближайшее время начнут закупку техники для предотвращения затоплений, чтобы начать соответствующие работы уже в этом году, сообщает правительство региона. Во вторник вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. На нем он сообщил, что более 400 миллионов рублей дополнительно будет выделено Приморскому краю на закупку тяжелой техники для предотвращения подтоплений. Губернатор Приморья Олег Кожемяко позже уточнил, что речь идет о 414 миллионах рублей. "В ближайшее время начнем закупку оборудования, чтобы уже в этом году стартовали работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их предупреждению", – приводятся слова Кожемяко. В Приморье с 25 августа действует федеральный режим ЧС из-за паводка. Регион в середине августа серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов. Кроме того, 23, 25 и 29 августа в крае прошли сильные ливни, уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. Власти региона и спасатели работают над устранением последствий паводка. Губернатор посещает подтопленные территории, контролирует работы и обсуждает с местными жителями вопросы оказания адресной помощи. Владельцы затопленных домов и участков получают из регионального бюджета выплаты в размере 10, 50 или 100 тысяч рублей. Кроме того, приморцы могут рассчитывать на получение 200 или 400 тысяч рублей за ущерб здоровью в результате ЧС. Также в районах прошел сбор гуманитарной помощи. Кожемяко в июле предложил передать на уровень регионов и муниципалитетов полномочия по предупреждению ЧС, которые позволят без согласований вести дноуглубительные работы на реках и оперативно расчищать русла. По данным правительства Приморья, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно, чтобы соответствующий закон заработал уже осенью. В сентябре Трутнев говорил, что проект закона о передаче на уровень регионов полномочий расчищать русла рек уже готов, он будет поддержан. В сентябре губернатор Олег Кожемяко сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе планируется создать климатическую лабораторию для всего Дальнего Востока, которая позволила бы прогнозировать тайфуны заранее, предугадывать направления движения дождевых потоков и предупреждать их.

https://ria.ru/20230929/infrastruktura-1899330142.html

https://ria.ru/20230926/primore-1898676391.html

россия

дальний восток

приморский край

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россия, дальний восток, приморский край, олег кожемяко, юрий трутнев, вячеслав володин, госдума рф