https://ria.ru/20231018/poznan-1903567336.html
В Познани неизвестный напал с ножом на дошкольников
В Познани неизвестный напал с ножом на дошкольников - РИА Новости, 18.10.2023
В Познани неизвестный напал с ножом на дошкольников
Неизвестный напал с ножом на группу дошкольников в польском городе Познань, тяжело ранен пятилетний мальчик, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:28
2023-10-18T12:28
2023-10-18T12:28
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польша
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ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Неизвестный напал с ножом на группу дошкольников в польском городе Познань, тяжело ранен пятилетний мальчик, сообщает радиостанция RMF FM. "Произошло нападение с ножом на группу дошкольников в Познани. Идет борьба за жизнь 5-летнего мальчика", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, группа дошкольников была на прогулке, когда к ней подошел неизвестный мужчина. "Сначала он угрожал детям, а затем ранил пятилетнего мальчика и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. Полиция оцепила территорию и ведет розыск напавшего.
https://ria.ru/20230928/ispaniya-1899121330.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, познань, польша
В Познани неизвестный напал с ножом на дошкольников
В Познани неизвестный напал с ножом на дошкольников, тяжело ранен ребенок
ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости.
Неизвестный напал с ножом на группу дошкольников в польском городе Познань, тяжело ранен пятилетний мальчик, сообщает радиостанция RMF FM
.
"Произошло нападение с ножом на группу дошкольников в Познани. Идет борьба за жизнь 5-летнего мальчика", - говорится в сообщении.
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По данным радиостанции, группа дошкольников была на прогулке, когда к ней подошел неизвестный мужчина.
«
"Сначала он угрожал детям, а затем ранил пятилетнего мальчика и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Полиция оцепила территорию и ведет розыск напавшего.
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