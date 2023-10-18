https://ria.ru/20231018/poznan-1903567336.html

В Познани неизвестный напал с ножом на дошкольников

В Познани неизвестный напал с ножом на дошкольников - РИА Новости, 18.10.2023

В Познани неизвестный напал с ножом на дошкольников

Неизвестный напал с ножом на группу дошкольников в польском городе Познань, тяжело ранен пятилетний мальчик, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:28

2023-10-18T12:28

2023-10-18T12:28

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ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Неизвестный напал с ножом на группу дошкольников в польском городе Познань, тяжело ранен пятилетний мальчик, сообщает радиостанция RMF FM. "Произошло нападение с ножом на группу дошкольников в Познани. Идет борьба за жизнь 5-летнего мальчика", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, группа дошкольников была на прогулке, когда к ней подошел неизвестный мужчина. "Сначала он угрожал детям, а затем ранил пятилетнего мальчика и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. Полиция оцепила территорию и ведет розыск напавшего.

https://ria.ru/20230928/ispaniya-1899121330.html

https://ria.ru/20231011/muzhchina-1902136324.html

познань

польша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, познань, польша