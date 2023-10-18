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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 18.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 18.10.2023 (обновлено: 15:29 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/poteri-1903626906.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 18.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении поразили живую силу и технику ВСУ у Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки, Хромово и Марьинки в ДНР, Украина... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:25
2023-10-18T15:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
клещеевка
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении поразили живую силу и технику ВСУ у Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки, Хромово и Марьинки в ДНР, Украина потеряла до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 6 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й, 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка, Хромово и Марьинка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два пикапа, орудие Д-20 и гаубица "Мста-Б", - уточнили в ведомстве.
россия
донецкая народная республика
клещеевка
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Клещеевка
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 115 солдат на Донецком направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении поразили живую силу и технику ВСУ у Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки, Хромово и Марьинки в ДНР, Украина потеряла до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 6 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й, 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка, Хромово и Марьинка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два пикапа, орудие Д-20 и гаубица "Мста-Б", - уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаКлещеевка
 
 
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