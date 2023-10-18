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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 18.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении поразили живую силу и технику ВСУ у Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки, Хромово и Марьинки в ДНР, Украина... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:25

2023-10-18T15:25

2023-10-18T15:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

клещеевка

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении поразили живую силу и технику ВСУ у Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки, Хромово и Марьинки в ДНР, Украина потеряла до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 6 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й, 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка, Хромово и Марьинка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два пикапа, орудие Д-20 и гаубица "Мста-Б", - уточнили в ведомстве.

россия

донецкая народная республика

клещеевка

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, клещеевка