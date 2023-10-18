https://ria.ru/20231018/poteri-1903626790.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлениях до 60 военнослужащих, подразделениями ВС РФ отражена атака противника, сообщили в среду в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:24
2023-10-18T15:24
2023-10-18T15:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892393901_155:396:3078:2040_1920x0_80_0_0_dce7e13d21070357a7a4668cb94c0fc4.jpg
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлениях до 60 военнослужащих, подразделениями ВС РФ отражена атака противника, сообщили в среду в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила атаку штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии, 1-й бригады спецназначения и 110-й бригады теробороны в районах Григоровки ДНР, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20231018/ataka-1903627221.html
россия
украина
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892393901_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_ca67dd0ea15749c704f94e01386afaa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Луганская Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 60 военных