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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.10.2023
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15:24 18.10.2023 (обновлено: 15:33 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/poteri-1903626790.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлениях до 60 военнослужащих, подразделениями ВС РФ отражена атака противника, сообщили в среду в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T15:24
2023-10-18T15:33
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украина
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлениях до 60 военнослужащих, подразделениями ВС РФ отражена атака противника, сообщили в среду в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила атаку штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии, 1-й бригады спецназначения и 110-й бригады теробороны в районах Григоровки ДНР, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - уточнили в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Луганская Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 60 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк"Тюльпан" ЦВО ВС РФ на Краснолиманском направлении
Тюльпан ЦВО ВС РФ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
"Тюльпан" ЦВО ВС РФ на Краснолиманском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлениях до 60 военнослужащих, подразделениями ВС РФ отражена атака противника, сообщили в среду в Минобороны РФ.
На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила атаку штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии, 1-й бригады спецназначения и 110-й бригады теробороны в районах Григоровки ДНР, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.
«
"Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - уточнили в министерстве.
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