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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлениях до 60 военнослужащих, подразделениями ВС РФ отражена атака противника, сообщили в среду в... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:24

2023-10-18T15:24

2023-10-18T15:33

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлениях до 60 военнослужащих, подразделениями ВС РФ отражена атака противника, сообщили в среду в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила атаку штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии, 1-й бригады спецназначения и 110-й бригады теробороны в районах Григоровки ДНР, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20231018/ataka-1903627221.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, луганская народная республика