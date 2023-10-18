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Участники пропалестинской акции в Тунисе потребовали выслать посла Франции

Участники пропалестинской акции в Тунисе потребовали выслать посла Франции - РИА Новости, 18.10.2023

Участники пропалестинской акции в Тунисе потребовали выслать посла Франции

Участники прошедшей в Тунисе многотысячной демонстрации, начавшейся после удара по больнице в секторе Газа, потребовали выслать посла Франции, передает... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T03:34

2023-10-18T03:34

2023-10-18T10:24

франция

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дмитрий медведев

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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ТУНИС, 18 окт - РИА Новости. Участники прошедшей в Тунисе многотысячной демонстрации, начавшейся после удара по больнице в секторе Газа, потребовали выслать посла Франции, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста прошла в центральной части тунисской столицы, на авеню Хабиба Бургибы. Демонстранты жгли флаги США, скандировали антиизраильские и антизападные лозунги. Чуть позже основная масса протестующих направилась к посольству Франции, находящемуся на этой же улице. "Мы требуем немедленной высылки посла Франции. Эта страна поддерживает Израиль. Сегодня на голосовании в ООН она, как и другие страны Запада, проголосовала против резолюции, призывающей к прекращению бойни в Газе", - сказал РИА Новости один из демонстрантов по имени Бадис. Ранее Совбез не принял проект российской резолюции. В отличие от бразильского российский проект призывал немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Документ строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма. Согласно российскому проекту, совет призывал освободить всех заложников, создать условия для эвакуации гражданских. Текст также содержал обращение обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи. В проекте не содержалось упоминания ХАМАС. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". В ряде стран вспыхнули крупные протесты и акции в поддержку Палестины, во многих городах они проходили у посольств и консульств Израиля и США. Иордания отменила саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров США, Египта и Палестины. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".

https://ria.ru/20231018/besporyadki-1903488692.html

https://ria.ru/20231018/traur-1903483799.html

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франция, сша, дмитрий медведев, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире