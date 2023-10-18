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Китай поддержит российские поправки к резолюции Бразилии по ситуации в Газе

Китай поддержит российские поправки к резолюции Бразилии по ситуации в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

Китай поддержит российские поправки к резолюции Бразилии по ситуации в Газе

Китай поддержит российские поправки к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, заявил журналистам постпред КНР Чжан Цзюнь. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T17:01

2023-10-18T17:01

2023-10-18T17:01

в мире

китай

израиль

чжан цзюнь

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

бразилия

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ООН, 18 окт - РИА Новости. Китай поддержит российские поправки к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, заявил журналистам постпред КНР Чжан Цзюнь. "Мы поддержим", - сказал Чжан Цзюнь. Бразилия подготовила проект резолюции, в котором содержится осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывает отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержится призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе нет отдельного призыва прекратить огнь, но проект призывает к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Кроме того, проект резолюции призывает все стороны полностью исполнять обязательства по гуманитарному праву, в том числе обеспечивать защиту мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Стороны призывают соблюдать максимальную сдержанность. Россия предложила внести две поправки в бразильский проект. Москва хотела добавить в текст параграф, в котором Совбез бы однозначно осудил неизбирательные удары по мирным гражданам, а также гражданской инфраструктуре в секторе Газа, в частности "чудовищный удар по больнице Аль-Ахли". Поправка также предлагала осудить от имени Совбеза введение блокады в отношении сектора Газа. Вторая поправка предлагала внести в бразильский текст отдельный пункт: "Совет безопасности призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня".

китай

израиль

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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