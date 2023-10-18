Китай поддержит российские поправки к резолюции Бразилии по ситуации в Газе
Постпред: КНР поддержит поправки РФ к резолюции Бразилии по ситуации в Газе
© AP Photo / Doaa AlBazПалестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа
© AP Photo / Doaa AlBaz
Палестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа
ООН, 18 окт - РИА Новости. Китай поддержит российские поправки к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, заявил журналистам постпред КНР Чжан Цзюнь.
"Мы поддержим", - сказал Чжан Цзюнь.
Бразилия подготовила проект резолюции, в котором содержится осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывает отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержится призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе нет отдельного призыва прекратить огнь, но проект призывает к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Кроме того, проект резолюции призывает все стороны полностью исполнять обязательства по гуманитарному праву, в том числе обеспечивать защиту мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Стороны призывают соблюдать максимальную сдержанность.
Россия предложила внести две поправки в бразильский проект. Москва хотела добавить в текст параграф, в котором Совбез бы однозначно осудил неизбирательные удары по мирным гражданам, а также гражданской инфраструктуре в секторе Газа, в частности "чудовищный удар по больнице Аль-Ахли". Поправка также предлагала осудить от имени Совбеза введение блокады в отношении сектора Газа.
Вторая поправка предлагала внести в бразильский текст отдельный пункт: "Совет безопасности призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня".