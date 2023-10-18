Рейтинг@Mail.ru
Китай поддержит российские поправки к резолюции Бразилии по ситуации в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/popravki-1903653080.html
Китай поддержит российские поправки к резолюции Бразилии по ситуации в Газе
Китай поддержит российские поправки к резолюции Бразилии по ситуации в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
Китай поддержит российские поправки к резолюции Бразилии по ситуации в Газе
Китай поддержит российские поправки к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, заявил журналистам постпред КНР Чжан Цзюнь. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:01
2023-10-18T17:01
в мире
китай
израиль
чжан цзюнь
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
бразилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903447083_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_4aa2a2c92aed5a8eefa240d9d9fa08d1.jpg
ООН, 18 окт - РИА Новости. Китай поддержит российские поправки к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, заявил журналистам постпред КНР Чжан Цзюнь. "Мы поддержим", - сказал Чжан Цзюнь. Бразилия подготовила проект резолюции, в котором содержится осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывает отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержится призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе нет отдельного призыва прекратить огнь, но проект призывает к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Кроме того, проект резолюции призывает все стороны полностью исполнять обязательства по гуманитарному праву, в том числе обеспечивать защиту мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Стороны призывают соблюдать максимальную сдержанность. Россия предложила внести две поправки в бразильский проект. Москва хотела добавить в текст параграф, в котором Совбез бы однозначно осудил неизбирательные удары по мирным гражданам, а также гражданской инфраструктуре в секторе Газа, в частности "чудовищный удар по больнице Аль-Ахли". Поправка также предлагала осудить от имени Совбеза введение блокады в отношении сектора Газа. Вторая поправка предлагала внести в бразильский текст отдельный пункт: "Совет безопасности призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня".
китай
израиль
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903447083_200:0:1992:1344_1920x0_80_0_0_cc616a9a0831f471c3b4bd6b857e28bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, израиль, чжан цзюнь, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бразилия
В мире, Китай, Израиль, Чжан Цзюнь, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Бразилия
Китай поддержит российские поправки к резолюции Бразилии по ситуации в Газе

Постпред: КНР поддержит поправки РФ к резолюции Бразилии по ситуации в Газе

© AP Photo / Doaa AlBazПалестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа
Палестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Doaa AlBaz
Палестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа
Читать ria.ru в
ООН, 18 окт - РИА Новости. Китай поддержит российские поправки к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, заявил журналистам постпред КНР Чжан Цзюнь.
"Мы поддержим", - сказал Чжан Цзюнь.
Бразилия подготовила проект резолюции, в котором содержится осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Документ призывает отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. В проекте содержится призыв к немедленному освобождению заложников без предусловий. В документе нет отдельного призыва прекратить огнь, но проект призывает к объявлению гуманитарных пауз для обеспечения гумдоступа сотрудникам ООН и другим гуморганизациям. Кроме того, проект резолюции призывает все стороны полностью исполнять обязательства по гуманитарному праву, в том числе обеспечивать защиту мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Стороны призывают соблюдать максимальную сдержанность.
Россия предложила внести две поправки в бразильский проект. Москва хотела добавить в текст параграф, в котором Совбез бы однозначно осудил неизбирательные удары по мирным гражданам, а также гражданской инфраструктуре в секторе Газа, в частности "чудовищный удар по больнице Аль-Ахли". Поправка также предлагала осудить от имени Совбеза введение блокады в отношении сектора Газа.
Вторая поправка предлагала внести в бразильский текст отдельный пункт: "Совет безопасности призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня".
 
В миреКитайИзраильЧжан ЦзюньООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала