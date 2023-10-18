Рейтинг@Mail.ru
В Магадане сотрудники двух ведомств плетут маскировочные сети - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
14:45 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/pomosch-1903616354.html
В Магадане сотрудники двух ведомств плетут маскировочные сети
В Магадане сотрудники двух ведомств плетут маскировочные сети - РИА Новости, 18.10.2023
В Магадане сотрудники двух ведомств плетут маскировочные сети
Маскировочные сети для бойцов СВО плетут в Магадане коллективы государственной статистики и антимонопольной службы, написал в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:45
2023-10-18T14:45
надежные люди
магадан
сергей носов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903615539_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_3bd10ea2c1872da16fec4377aae001b2.jpg
МАГАДАН, 18 окт - РИА Новости. Маскировочные сети для бойцов СВО плетут в Магадане коллективы государственной статистики и антимонопольной службы, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. "В обеденный перерыв, после рабочего дня, а иногда и по выходным, коллективы государственной статистики и антимонопольной службы плетут маскировочные сети для наших бойцов. Рамку для работы поставили в актовом зале. На каждое изделие поначалу уходила неделя, после того, как набили руку, справляются за три дня. Идея внести свой вклад, оказывать помощь военным на передовой объединила людей", - написал Носов. Он добавил, что члены его семьи также плетут маскировочные сети для нужд российских бойцов. "Хочу сказать, что для меня очень близко это добровольческое направление помощи. В моей семье мама и сестра занимаются плетением маскировочных сетей для ребят на фронте. Делают это в разных сообществах, но благодаря нашему единству, сплоченности, стойкости можно не сомневаться в одном — вместе мы Победим!" - написал Носов.
https://ria.ru/20231018/pomosch-1903613634.html
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903615539_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7fe4349f2454828d136fea9ec1a25c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магадан, сергей носов
Надежные люди, Магадан, Сергей Носов
В Магадане сотрудники двух ведомств плетут маскировочные сети

В Магадане сотрудники ведомств плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО

© Фото : Сергей Носов Live/TelegramПредставители государственной статистики и антимонопольной службы демонстрируют маскировочные сети, которые они плетут для бойцов СВО
Представители государственной статистики и антимонопольной службы демонстрируют маскировочные сети, которые они плетут для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Сергей Носов Live/Telegram
Представители государственной статистики и антимонопольной службы демонстрируют маскировочные сети, которые они плетут для бойцов СВО
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 18 окт - РИА Новости. Маскировочные сети для бойцов СВО плетут в Магадане коллективы государственной статистики и антимонопольной службы, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов.
"В обеденный перерыв, после рабочего дня, а иногда и по выходным, коллективы государственной статистики и антимонопольной службы плетут маскировочные сети для наших бойцов. Рамку для работы поставили в актовом зале. На каждое изделие поначалу уходила неделя, после того, как набили руку, справляются за три дня. Идея внести свой вклад, оказывать помощь военным на передовой объединила людей", - написал Носов.
Он добавил, что члены его семьи также плетут маскировочные сети для нужд российских бойцов.
"Хочу сказать, что для меня очень близко это добровольческое направление помощи. В моей семье мама и сестра занимаются плетением маскировочных сетей для ребят на фронте. Делают это в разных сообществах, но благодаря нашему единству, сплоченности, стойкости можно не сомневаться в одном — вместе мы Победим!" - написал Носов.
Жительницы села Соколки в Башкирии готовят домашнюю лапшу, чтобы отправить бойцам на передовую - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Женщины из башкирского села готовят домашнюю лапшу для бойцов в зоне СВО
Вчера, 14:37
 
Надежные людиМагаданСергей Носов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала