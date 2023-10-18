https://ria.ru/20231018/pomosch-1903616354.html
В Магадане сотрудники двух ведомств плетут маскировочные сети
В Магадане сотрудники двух ведомств плетут маскировочные сети - РИА Новости, 18.10.2023
В Магадане сотрудники двух ведомств плетут маскировочные сети
Маскировочные сети для бойцов СВО плетут в Магадане коллективы государственной статистики и антимонопольной службы, написал в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:45
2023-10-18T14:45
2023-10-18T14:45
надежные люди
магадан
сергей носов
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МАГАДАН, 18 окт - РИА Новости. Маскировочные сети для бойцов СВО плетут в Магадане коллективы государственной статистики и антимонопольной службы, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. "В обеденный перерыв, после рабочего дня, а иногда и по выходным, коллективы государственной статистики и антимонопольной службы плетут маскировочные сети для наших бойцов. Рамку для работы поставили в актовом зале. На каждое изделие поначалу уходила неделя, после того, как набили руку, справляются за три дня. Идея внести свой вклад, оказывать помощь военным на передовой объединила людей", - написал Носов. Он добавил, что члены его семьи также плетут маскировочные сети для нужд российских бойцов. "Хочу сказать, что для меня очень близко это добровольческое направление помощи. В моей семье мама и сестра занимаются плетением маскировочных сетей для ребят на фронте. Делают это в разных сообществах, но благодаря нашему единству, сплоченности, стойкости можно не сомневаться в одном — вместе мы Победим!" - написал Носов.
https://ria.ru/20231018/pomosch-1903613634.html
магадан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, сергей носов
Надежные люди, Магадан, Сергей Носов
В Магадане сотрудники двух ведомств плетут маскировочные сети
В Магадане сотрудники ведомств плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
МАГАДАН, 18 окт - РИА Новости.
Маскировочные сети для бойцов СВО плетут в Магадане коллективы государственной статистики и антимонопольной службы, написал в своем Telegram-канале
губернатор Сергей Носов.
"В обеденный перерыв, после рабочего дня, а иногда и по выходным, коллективы государственной статистики и антимонопольной службы плетут маскировочные сети для наших бойцов. Рамку для работы поставили в актовом зале. На каждое изделие поначалу уходила неделя, после того, как набили руку, справляются за три дня. Идея внести свой вклад, оказывать помощь военным на передовой объединила людей", - написал Носов.
Он добавил, что члены его семьи также плетут маскировочные сети для нужд российских бойцов.
"Хочу сказать, что для меня очень близко это добровольческое направление помощи. В моей семье мама и сестра занимаются плетением маскировочных сетей для ребят на фронте. Делают это в разных сообществах, но благодаря нашему единству, сплоченности, стойкости можно не сомневаться в одном — вместе мы Победим!" - написал Носов.
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