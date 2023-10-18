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Женщины из башкирского села готовят домашнюю лапшу для бойцов в зоне СВО

Женщины из башкирского села готовят домашнюю лапшу для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 18.10.2023

Женщины из башкирского села готовят домашнюю лапшу для бойцов в зоне СВО

Жительницы села Соколки в Башкирии готовят домашнюю лапшу, чтобы отправить бойцам на передовую, сообщил глава администрации Белокатайского района республики... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:37

2023-10-18T14:37

2023-10-18T14:37

надежные люди

республика башкортостан

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УФА, 18 окт - РИА Новости. Жительницы села Соколки в Башкирии готовят домашнюю лапшу, чтобы отправить бойцам на передовую, сообщил глава администрации Белокатайского района республики Масхут Минигалин в своем Telegram-канале. "В прошедшие выходные женщины села Соколки для наших бойцов, находящихся в зоне СВО, приготовили домашнюю лапшу, которая будет отправлена на передовую с очередным гуманитарным конвоем", - написал глава района. По его словам, вдали от дома ребятам будет приятно, что о них помнят и заботятся. "Спасибо вам, дорогие женщины, за участие, поддержку и заботу о наших воинах", - добавил Минигалин. В пресс-службе районной мэрии РИА Новости рассказали, что жительницы многих сел муниципалитета активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для нужд спецоперации. "Женщины в деревнях собираются вместе, чтобы готовить лапшу, вязать теплые носки и варежки, изготавливать маскировочные сети для бойцов", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20231018/generator-1903612062.html

республика башкортостан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика башкортостан