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Женщины из башкирского села готовят домашнюю лапшу для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 18.10.2023
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14:37 18.10.2023
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Женщины из башкирского села готовят домашнюю лапшу для бойцов в зоне СВО
Женщины из башкирского села готовят домашнюю лапшу для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 18.10.2023
Женщины из башкирского села готовят домашнюю лапшу для бойцов в зоне СВО
Жительницы села Соколки в Башкирии готовят домашнюю лапшу, чтобы отправить бойцам на передовую, сообщил глава администрации Белокатайского района республики... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:37
2023-10-18T14:37
надежные люди
республика башкортостан
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УФА, 18 окт - РИА Новости. Жительницы села Соколки в Башкирии готовят домашнюю лапшу, чтобы отправить бойцам на передовую, сообщил глава администрации Белокатайского района республики Масхут Минигалин в своем Telegram-канале. "В прошедшие выходные женщины села Соколки для наших бойцов, находящихся в зоне СВО, приготовили домашнюю лапшу, которая будет отправлена на передовую с очередным гуманитарным конвоем", - написал глава района. По его словам, вдали от дома ребятам будет приятно, что о них помнят и заботятся. "Спасибо вам, дорогие женщины, за участие, поддержку и заботу о наших воинах", - добавил Минигалин. В пресс-службе районной мэрии РИА Новости рассказали, что жительницы многих сел муниципалитета активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для нужд спецоперации. "Женщины в деревнях собираются вместе, чтобы готовить лапшу, вязать теплые носки и варежки, изготавливать маскировочные сети для бойцов", - сказал собеседник.
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республика башкортостан
Надежные люди, Республика Башкортостан
Женщины из башкирского села готовят домашнюю лапшу для бойцов в зоне СВО

Жительницы села Соколки в Башкирии готовят домашнюю лапшу для бойцов в зоне СВО

© Фото : Масхут Минигалин Глава администрации Белокатайского района/TelegramЖительницы села Соколки в Башкирии готовят домашнюю лапшу, чтобы отправить бойцам на передовую
Жительницы села Соколки в Башкирии готовят домашнюю лапшу, чтобы отправить бойцам на передовую - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Масхут Минигалин Глава администрации Белокатайского района/Telegram
Жительницы села Соколки в Башкирии готовят домашнюю лапшу, чтобы отправить бойцам на передовую
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УФА, 18 окт - РИА Новости. Жительницы села Соколки в Башкирии готовят домашнюю лапшу, чтобы отправить бойцам на передовую, сообщил глава администрации Белокатайского района республики Масхут Минигалин в своем Telegram-канале.
"В прошедшие выходные женщины села Соколки для наших бойцов, находящихся в зоне СВО, приготовили домашнюю лапшу, которая будет отправлена на передовую с очередным гуманитарным конвоем", - написал глава района.
По его словам, вдали от дома ребятам будет приятно, что о них помнят и заботятся.
"Спасибо вам, дорогие женщины, за участие, поддержку и заботу о наших воинах", - добавил Минигалин.
В пресс-службе районной мэрии РИА Новости рассказали, что жительницы многих сел муниципалитета активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для нужд спецоперации. "Женщины в деревнях собираются вместе, чтобы готовить лапшу, вязать теплые носки и варежки, изготавливать маскировочные сети для бойцов", - сказал собеседник.
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Надежные людиРеспублика Башкортостан
 
 
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