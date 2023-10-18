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Женщины из башкирского села готовят домашнюю лапшу для бойцов в зоне СВО
Женщины из башкирского села готовят домашнюю лапшу для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 18.10.2023
Женщины из башкирского села готовят домашнюю лапшу для бойцов в зоне СВО
Жительницы села Соколки в Башкирии готовят домашнюю лапшу, чтобы отправить бойцам на передовую, сообщил глава администрации Белокатайского района республики... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:37
2023-10-18T14:37
2023-10-18T14:37
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УФА, 18 окт - РИА Новости. Жительницы села Соколки в Башкирии готовят домашнюю лапшу, чтобы отправить бойцам на передовую, сообщил глава администрации Белокатайского района республики Масхут Минигалин в своем Telegram-канале. "В прошедшие выходные женщины села Соколки для наших бойцов, находящихся в зоне СВО, приготовили домашнюю лапшу, которая будет отправлена на передовую с очередным гуманитарным конвоем", - написал глава района. По его словам, вдали от дома ребятам будет приятно, что о них помнят и заботятся. "Спасибо вам, дорогие женщины, за участие, поддержку и заботу о наших воинах", - добавил Минигалин. В пресс-службе районной мэрии РИА Новости рассказали, что жительницы многих сел муниципалитета активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для нужд спецоперации. "Женщины в деревнях собираются вместе, чтобы готовить лапшу, вязать теплые носки и варежки, изготавливать маскировочные сети для бойцов", - сказал собеседник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан
Надежные люди, Республика Башкортостан
Женщины из башкирского села готовят домашнюю лапшу для бойцов в зоне СВО
Жительницы села Соколки в Башкирии готовят домашнюю лапшу для бойцов в зоне СВО
УФА, 18 окт - РИА Новости.
Жительницы села Соколки в Башкирии готовят домашнюю лапшу, чтобы отправить бойцам на передовую, сообщил глава администрации Белокатайского района республики Масхут Минигалин в своем Telegram-канале
.
"В прошедшие выходные женщины села Соколки для наших бойцов, находящихся в зоне СВО, приготовили домашнюю лапшу, которая будет отправлена на передовую с очередным гуманитарным конвоем", - написал глава района.
По его словам, вдали от дома ребятам будет приятно, что о них помнят и заботятся.
"Спасибо вам, дорогие женщины, за участие, поддержку и заботу о наших воинах", - добавил Минигалин.
В пресс-службе районной мэрии РИА Новости рассказали, что жительницы многих сел муниципалитета активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для нужд спецоперации. "Женщины в деревнях собираются вместе, чтобы готовить лапшу, вязать теплые носки и варежки, изготавливать маскировочные сети для бойцов", - сказал собеседник.
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