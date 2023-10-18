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В Польше задержали напавшего с ножом на группу дошкольников - РИА Новости, 18.10.2023
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13:46 18.10.2023 (обновлено: 15:19 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/polsha-1903597873.html
В Польше задержали напавшего с ножом на группу дошкольников
В Польше задержали напавшего с ножом на группу дошкольников - РИА Новости, 18.10.2023
В Польше задержали напавшего с ножом на группу дошкольников
Мужчина, ранивший ножом ребенка в Польше, задержан, он оказался пожилым местным жителем, сообщил журналистам пресс-секретарь коменданта полиции Познани Анджей... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:46
2023-10-18T15:19
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ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Мужчина, ранивший ножом ребенка в Польше, задержан, он оказался пожилым местным жителем, сообщил журналистам пресс-секретарь коменданта полиции Познани Анджей Боровяк. Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на группу дошкольников в польском городе Познань, в результате тяжело ранен пятилетний мальчик. "Полиция и другие службы были проинформированы нашей полицейской, которая не была при исполнении служебных обязанностей, но задержала пожилого мужчину, который ранее напал с ножом на маленького ребенка. Из ее слов, а также из слов свидетелей следует, что около 10.00 по тротуару проходила группа детей из ближайшего детского сада в сопровождение воспитателя. В определенный момент возле этих детей находится пожилой мужчина. По неизвестной причине он напал с ножом на одного из мальчиков", - рассказал Боровяк. Он отметил, что нападавший был задержан, а задержать его сотруднице полиции помог случайный прохожий, который выбил нож у него из руки. Раненый мальчик был доставлен в госпиталь. По данным пресс-секретаря коменданта познаньской полиции, мотивы нападения пока неизвестны, задержанный направлен на медицинское освидетельствование. "Задержанный мужчина в возрасте 71 года проживает поблизости. Пока у нас нет никакой подтвержденной информации о том, что он каким-то образом связан с этим мальчиком, например, является членом его семьи. Также неизвестны мотивы поступка этого мужчина. В настоящее время он проходит медицинское обследование", - рассказал Боровяк. "После получения медицинского заключения его доставят в комиссариат полиции Познань-Грюнвальд, где будут проводиться дальнейшие следственные действия", - добавил он.
https://ria.ru/20231011/muzhchina-1902136324.html
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в мире, польша, познань
В мире, Польша, Познань
В Польше задержали напавшего с ножом на группу дошкольников

В Польше задержали мужчину, ранившего ножом пятилетнего ребенка

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Мужчина, ранивший ножом ребенка в Польше, задержан, он оказался пожилым местным жителем, сообщил журналистам пресс-секретарь коменданта полиции Познани Анджей Боровяк.
Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на группу дошкольников в польском городе Познань, в результате тяжело ранен пятилетний мальчик.
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"Полиция и другие службы были проинформированы нашей полицейской, которая не была при исполнении служебных обязанностей, но задержала пожилого мужчину, который ранее напал с ножом на маленького ребенка. Из ее слов, а также из слов свидетелей следует, что около 10.00 по тротуару проходила группа детей из ближайшего детского сада в сопровождение воспитателя. В определенный момент возле этих детей находится пожилой мужчина. По неизвестной причине он напал с ножом на одного из мальчиков", - рассказал Боровяк.
Он отметил, что нападавший был задержан, а задержать его сотруднице полиции помог случайный прохожий, который выбил нож у него из руки. Раненый мальчик был доставлен в госпиталь.
По данным пресс-секретаря коменданта познаньской полиции, мотивы нападения пока неизвестны, задержанный направлен на медицинское освидетельствование.
"Задержанный мужчина в возрасте 71 года проживает поблизости. Пока у нас нет никакой подтвержденной информации о том, что он каким-то образом связан с этим мальчиком, например, является членом его семьи. Также неизвестны мотивы поступка этого мужчина. В настоящее время он проходит медицинское обследование", - рассказал Боровяк.
"После получения медицинского заключения его доставят в комиссариат полиции Познань-Грюнвальд, где будут проводиться дальнейшие следственные действия", - добавил он.
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