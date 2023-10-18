https://ria.ru/20231018/polsha-1903597873.html

В Польше задержали напавшего с ножом на группу дошкольников

В Польше задержали напавшего с ножом на группу дошкольников - РИА Новости, 18.10.2023

В Польше задержали напавшего с ножом на группу дошкольников

Мужчина, ранивший ножом ребенка в Польше, задержан, он оказался пожилым местным жителем, сообщил журналистам пресс-секретарь коменданта полиции Познани Анджей... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:46

2023-10-18T13:46

2023-10-18T15:19

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ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Мужчина, ранивший ножом ребенка в Польше, задержан, он оказался пожилым местным жителем, сообщил журналистам пресс-секретарь коменданта полиции Познани Анджей Боровяк. Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на группу дошкольников в польском городе Познань, в результате тяжело ранен пятилетний мальчик. "Полиция и другие службы были проинформированы нашей полицейской, которая не была при исполнении служебных обязанностей, но задержала пожилого мужчину, который ранее напал с ножом на маленького ребенка. Из ее слов, а также из слов свидетелей следует, что около 10.00 по тротуару проходила группа детей из ближайшего детского сада в сопровождение воспитателя. В определенный момент возле этих детей находится пожилой мужчина. По неизвестной причине он напал с ножом на одного из мальчиков", - рассказал Боровяк. Он отметил, что нападавший был задержан, а задержать его сотруднице полиции помог случайный прохожий, который выбил нож у него из руки. Раненый мальчик был доставлен в госпиталь. По данным пресс-секретаря коменданта познаньской полиции, мотивы нападения пока неизвестны, задержанный направлен на медицинское освидетельствование. "Задержанный мужчина в возрасте 71 года проживает поблизости. Пока у нас нет никакой подтвержденной информации о том, что он каким-то образом связан с этим мальчиком, например, является членом его семьи. Также неизвестны мотивы поступка этого мужчина. В настоящее время он проходит медицинское обследование", - рассказал Боровяк. "После получения медицинского заключения его доставят в комиссариат полиции Познань-Грюнвальд, где будут проводиться дальнейшие следственные действия", - добавил он.

https://ria.ru/20231011/muzhchina-1902136324.html

https://ria.ru/20231013/frantsiya-1902678267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, познань