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В Индии задержали четырех человек, растоптавших флаг Израиля - РИА Новости, 18.10.2023
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22:26 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/politsiya-1903713490.html
В Индии задержали четырех человек, растоптавших флаг Израиля
В Индии задержали четырех человек, растоптавших флаг Израиля - РИА Новости, 18.10.2023
В Индии задержали четырех человек, растоптавших флаг Израиля
Полиция в индийском городе Мумбаи задержала четырех человек по подозрению в надругательстве над государственным флагом Израиля, передает телеканал NDTV со... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T22:26
2023-10-18T22:26
в мире
израиль
индия
мумбаи
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Полиция в индийском городе Мумбаи задержала четырех человек по подозрению в надругательстве над государственным флагом Израиля, передает телеканал NDTV со ссылкой на правоохранителей. Во вторник вечером в социальных сетях распространили видео, на котором группа людей топчет флаг Израиля. По словам представителя местной полиции, четырех хулиганов, которые, предположительно, были участниками сцены на видео, задержали на следующий день. Другой представитель правоохранителей заявил, что полиция Мумбаи отслеживает социальные сети на предмет подстрекательского или нежелательного контента, связанного с эскалацией палестино-израильского конфликта.
https://ria.ru/20231016/flagi-1903129185.html
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в мире, израиль, индия, мумбаи, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Индия, Мумбаи, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Индии задержали четырех человек, растоптавших флаг Израиля

NDTV: полиция Индии задержала четырех человек, растоптавших флаг Израиля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники полиции патрулируют улицы в Нью-Дели
Сотрудники полиции патрулируют улицы в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции патрулируют улицы в Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Полиция в индийском городе Мумбаи задержала четырех человек по подозрению в надругательстве над государственным флагом Израиля, передает телеканал NDTV со ссылкой на правоохранителей.
Во вторник вечером в социальных сетях распространили видео, на котором группа людей топчет флаг Израиля.
По словам представителя местной полиции, четырех хулиганов, которые, предположительно, были участниками сцены на видео, задержали на следующий день.
Другой представитель правоохранителей заявил, что полиция Мумбаи отслеживает социальные сети на предмет подстрекательского или нежелательного контента, связанного с эскалацией палестино-израильского конфликта.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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В миреИзраильИндияМумбаиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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