https://ria.ru/20231018/politsiya-1903713490.html

В Индии задержали четырех человек, растоптавших флаг Израиля

В Индии задержали четырех человек, растоптавших флаг Израиля - РИА Новости, 18.10.2023

В Индии задержали четырех человек, растоптавших флаг Израиля

Полиция в индийском городе Мумбаи задержала четырех человек по подозрению в надругательстве над государственным флагом Израиля, передает телеканал NDTV со... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T22:26

2023-10-18T22:26

2023-10-18T22:26

в мире

израиль

индия

мумбаи

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895182777_0:0:3412:1919_1920x0_80_0_0_5d7f7f9f5aa5b076b121af96280f6a8b.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Полиция в индийском городе Мумбаи задержала четырех человек по подозрению в надругательстве над государственным флагом Израиля, передает телеканал NDTV со ссылкой на правоохранителей. Во вторник вечером в социальных сетях распространили видео, на котором группа людей топчет флаг Израиля. По словам представителя местной полиции, четырех хулиганов, которые, предположительно, были участниками сцены на видео, задержали на следующий день. Другой представитель правоохранителей заявил, что полиция Мумбаи отслеживает социальные сети на предмет подстрекательского или нежелательного контента, связанного с эскалацией палестино-израильского конфликта.

https://ria.ru/20231016/flagi-1903129185.html

израиль

индия

мумбаи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, индия, мумбаи, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году