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Пьяный житель Кузбасса оделся полицейским и лез к прохожим обниматься - РИА Новости, 18.10.2023
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14:28 18.10.2023 (обновлено: 15:56 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/politsiya-1903611061.html
Пьяный житель Кузбасса оделся полицейским и лез к прохожим обниматься
Пьяный житель Кузбасса оделся полицейским и лез к прохожим обниматься - РИА Новости, 18.10.2023
Пьяный житель Кузбасса оделся полицейским и лез к прохожим обниматься
Мужчина в кузбасском городе Белово переоделся полицейским и обнимал прохожих, чтобы создать им "хорошее настроение", за незаконное ношение формы его арестовали... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:28
2023-10-18T15:56
происшествия
белово
кемеровская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мужчина в кузбасском городе Белово переоделся полицейским и обнимал прохожих, чтобы создать им "хорошее настроение", за незаконное ношение формы его арестовали на сутки и оштрафовали на 1 тысячу рублей, сообщила пресс-служба МВД по Кемеровской области. По данным ведомства, полицейские в Белово во время патрулирования заметили на одной из улиц мужчину в куртке и головном уборе сотрудника правоохранительных органов, который, "находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, приставал к прохожим и обнимал их". Полицейские задержали 23-летнего мужчину, изъяли у него форму и доставили в отделение. "Мужчина принес извинения за нарушение общественного порядка и пояснил, будто надел форму сотрудника правоохранительных органов, чтобы ходить по городу и создавать для прохожих хорошее настроение", - говорится в сообщении. На видео, которое опубликовала пресс-служба ведомства, мужчина заявляет, что больше не собирается "действовать таким образом" и "вообще даже думать таким умыслом". Он признается, что для него это стало уроком. На мужчину составили протоколы по статьям о "незаконном ношении форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов", а также за мелкое хулиганство. По решению суда ему назначили административный арест сроком на одни сутки, а также административный штраф в размере 1 тысячи рублей.
https://ria.ru/20230203/prikosnoveniya-1849339510.html
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происшествия, белово, кемеровская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Белово, Кемеровская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пьяный житель Кузбасса оделся полицейским и лез к прохожим обниматься

В Кузбассе пьяный мужчина, переодевшись полицейским, обнимал прохожих

© ГУМВД России по Кемеровской областиВ Белове Кемеровской области мужчина в форме сотрудника правоохранительных органов нарушал общественный порядок
В Белове Кемеровской области мужчина в форме сотрудника правоохранительных органов нарушал общественный порядок
© ГУМВД России по Кемеровской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мужчина в кузбасском городе Белово переоделся полицейским и обнимал прохожих, чтобы создать им "хорошее настроение", за незаконное ношение формы его арестовали на сутки и оштрафовали на 1 тысячу рублей, сообщила пресс-служба МВД по Кемеровской области.
По данным ведомства, полицейские в Белово во время патрулирования заметили на одной из улиц мужчину в куртке и головном уборе сотрудника правоохранительных органов, который, "находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, приставал к прохожим и обнимал их". Полицейские задержали 23-летнего мужчину, изъяли у него форму и доставили в отделение.
"Мужчина принес извинения за нарушение общественного порядка и пояснил, будто надел форму сотрудника правоохранительных органов, чтобы ходить по городу и создавать для прохожих хорошее настроение", - говорится в сообщении. На видео, которое опубликовала пресс-служба ведомства, мужчина заявляет, что больше не собирается "действовать таким образом" и "вообще даже думать таким умыслом". Он признается, что для него это стало уроком.
На мужчину составили протоколы по статьям о "незаконном ношении форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов", а также за мелкое хулиганство. По решению суда ему назначили административный арест сроком на одни сутки, а также административный штраф в размере 1 тысячи рублей.
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ПроисшествияБеловоКемеровская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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