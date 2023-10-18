https://ria.ru/20231018/politsiya-1903611061.html

Пьяный житель Кузбасса оделся полицейским и лез к прохожим обниматься

Пьяный житель Кузбасса оделся полицейским и лез к прохожим обниматься - РИА Новости, 18.10.2023

Пьяный житель Кузбасса оделся полицейским и лез к прохожим обниматься

Мужчина в кузбасском городе Белово переоделся полицейским и обнимал прохожих, чтобы создать им "хорошее настроение", за незаконное ношение формы его арестовали... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:28

2023-10-18T14:28

2023-10-18T15:56

происшествия

белово

кемеровская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мужчина в кузбасском городе Белово переоделся полицейским и обнимал прохожих, чтобы создать им "хорошее настроение", за незаконное ношение формы его арестовали на сутки и оштрафовали на 1 тысячу рублей, сообщила пресс-служба МВД по Кемеровской области. По данным ведомства, полицейские в Белово во время патрулирования заметили на одной из улиц мужчину в куртке и головном уборе сотрудника правоохранительных органов, который, "находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, приставал к прохожим и обнимал их". Полицейские задержали 23-летнего мужчину, изъяли у него форму и доставили в отделение. "Мужчина принес извинения за нарушение общественного порядка и пояснил, будто надел форму сотрудника правоохранительных органов, чтобы ходить по городу и создавать для прохожих хорошее настроение", - говорится в сообщении. На видео, которое опубликовала пресс-служба ведомства, мужчина заявляет, что больше не собирается "действовать таким образом" и "вообще даже думать таким умыслом". Он признается, что для него это стало уроком. На мужчину составили протоколы по статьям о "незаконном ношении форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов", а также за мелкое хулиганство. По решению суда ему назначили административный арест сроком на одни сутки, а также административный штраф в размере 1 тысячи рублей.

https://ria.ru/20230203/prikosnoveniya-1849339510.html

белово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белово, кемеровская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)