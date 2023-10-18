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Житель Красноярского края украл дорогой парфюм, чтобы вылечить похмелье - РИА Новости, 18.10.2023
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11:39 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/pokhmele-1903550485.html
Житель Красноярского края украл дорогой парфюм, чтобы вылечить похмелье
Житель Красноярского края украл дорогой парфюм, чтобы вылечить похмелье - РИА Новости, 18.10.2023
Житель Красноярского края украл дорогой парфюм, чтобы вылечить похмелье
Житель Красноярского края украл три флакона дорогого парфюма, чтобы избавиться от похмелья, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T11:39
2023-10-18T11:39
происшествия
красноярский край
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Житель Красноярского края украл три флакона дорогого парфюма, чтобы избавиться от похмелья, сообщил региональный главк МВД. "В Емельяновском районе 48-летний мужчина украл дорогостоящий парфюм для лечения похмелья… В отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Сейчас он находится под подпиской о невыезде", - говорится в сообщении. В полиции пояснили, что о пропаже сообщила жительница деревни Таскино. По ее словам, неизвестный разбил окно и похитил парфюм. Ущерб составил 30 тысяч рублей. Подозреваемого нашли при помощи кинолога и служебной собаки. Три пустых флакона были найдены у него в доме. В ведомстве рассказали, что мужчина ремонтировал крышу дома и во время работы понял, что необходимо срочно опохмелиться. Не найдя алкоголь, он выбрал парфюм. Мужчина ранее был судим за имущественные преступления.
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Житель Красноярского края украл дорогой парфюм, чтобы вылечить похмелье

Житель Красноярского края украл три флакона дорогого парфюма, чтобы похмелиться

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Житель Красноярского края украл три флакона дорогого парфюма, чтобы избавиться от похмелья, сообщил региональный главк МВД.
Емельяновском районе 48-летний мужчина украл дорогостоящий парфюм для лечения похмелья… В отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Сейчас он находится под подпиской о невыезде", - говорится в сообщении.
В полиции пояснили, что о пропаже сообщила жительница деревни Таскино. По ее словам, неизвестный разбил окно и похитил парфюм. Ущерб составил 30 тысяч рублей. Подозреваемого нашли при помощи кинолога и служебной собаки. Три пустых флакона были найдены у него в доме. В ведомстве рассказали, что мужчина ремонтировал крышу дома и во время работы понял, что необходимо срочно опохмелиться. Не найдя алкоголь, он выбрал парфюм.
Мужчина ранее был судим за имущественные преступления.
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