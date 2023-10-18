https://ria.ru/20231018/pokhmele-1903550485.html

Житель Красноярского края украл дорогой парфюм, чтобы вылечить похмелье

Житель Красноярского края украл дорогой парфюм, чтобы вылечить похмелье - РИА Новости, 18.10.2023

Житель Красноярского края украл дорогой парфюм, чтобы вылечить похмелье

Житель Красноярского края украл три флакона дорогого парфюма, чтобы избавиться от похмелья, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T11:39

2023-10-18T11:39

2023-10-18T11:39

происшествия

красноярский край

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Житель Красноярского края украл три флакона дорогого парфюма, чтобы избавиться от похмелья, сообщил региональный главк МВД. "В Емельяновском районе 48-летний мужчина украл дорогостоящий парфюм для лечения похмелья… В отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Сейчас он находится под подпиской о невыезде", - говорится в сообщении. В полиции пояснили, что о пропаже сообщила жительница деревни Таскино. По ее словам, неизвестный разбил окно и похитил парфюм. Ущерб составил 30 тысяч рублей. Подозреваемого нашли при помощи кинолога и служебной собаки. Три пустых флакона были найдены у него в доме. В ведомстве рассказали, что мужчина ремонтировал крышу дома и во время работы понял, что необходимо срочно опохмелиться. Не найдя алкоголь, он выбрал парфюм. Мужчина ранее был судим за имущественные преступления.

https://ria.ru/20230321/gormon-1859254302.html

красноярский край

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, красноярский край, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)