https://ria.ru/20231018/pogoda-1903510822.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 18.10.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачно с неустойчивыми прояснениями, во второй половине дня кратковременные осадки, преимущественно дождь, местами возможен мокрый снег, температура воздуха до РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T08:39

2023-10-18T08:39

2023-10-18T08:39

москва

евгений тишковец

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901322147_0:299:2793:1870_1920x0_80_0_0_34ba28e6e0be6364579fe9ebc7d09e92.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Облачно с неустойчивыми прояснениями, во второй половине дня кратковременные осадки, преимущественно дождь, местами возможен мокрый снег, температура воздуха до плюс 7 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, во второй половине дня кратковременные осадки, преимущественно дождь, местами возможен мокрый снег. Температура воздуха днем в мегаполисе составит плюс 5-7 градусов, по области - плюс 3-8 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20231017/utki-1903324317.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, погода