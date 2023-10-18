https://ria.ru/20231018/pogoda-1903510822.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 18.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачно с неустойчивыми прояснениями, во второй половине дня кратковременные осадки, преимущественно дождь, местами возможен мокрый снег, температура воздуха до РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:39
2023-10-18T08:39
2023-10-18T08:39
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Облачно с неустойчивыми прояснениями, во второй половине дня кратковременные осадки, преимущественно дождь, местами возможен мокрый снег, температура воздуха до плюс 7 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, во второй половине дня кратковременные осадки, преимущественно дождь, местами возможен мокрый снег. Температура воздуха днем в мегаполисе составит плюс 5-7 градусов, по области - плюс 3-8 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20231017/utki-1903324317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду
В Москве в среду ожидается дождь и до семи градусов тепла