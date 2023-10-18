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Власти Подмосковья контролируют дело об избиении подростками людей в Химках - РИА Новости, 18.10.2023
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18:58 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/podrostki-1903683519.html
Власти Подмосковья контролируют дело об избиении подростками людей в Химках
Власти Подмосковья контролируют дело об избиении подростками людей в Химках - РИА Новости, 18.10.2023
Власти Подмосковья контролируют дело об избиении подростками людей в Химках
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что внимательно следит за ситуацией вокруг подростков из Химок, избивающих людей... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:58
2023-10-18T18:58
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
химки
ксения мишонова
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что внимательно следит за ситуацией вокруг подростков из Химок, избивающих людей в школе и в городе, и отметила, что по итогам следствия виновные обязательно понесут наказание. "Внимательно слежу за ситуацией в школе №29 города Химки. На связи с министром образования Московской области Ильей Михайловичем Бронштейном, комиссией по делам несовершеннолетних, полицией. К ситуации уже подключился Следственный комитет. Все ведомства проводят проверки. Держу ситуацию на контроле. Прошу не делать скоропалительных выводов. Уверена, что следствие во всем разберется, и виновные понесут наказание", - сказала Мишонова, слова которой приводит для РИА Новости пресс-служба детского омбудсмена. По данным следствия, с сентября по октябрь несовершеннолетние парни избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Массовые драки дебоширы снимали на видео, после чего выкладывали в социальные сети, "демонстрируя тем самым неограниченному кругу лиц грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность". Расследуется уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Два подростка, которые устраивали в Москве и Подмосковье массовые драки в торговом центре и учебном заведении, задержаны.
https://ria.ru/20230715/podrostok-1884394132.html
московская область (подмосковье)
россия
химки
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, химки, ксения мишонова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Химки, Ксения Мишонова
Власти Подмосковья контролируют дело об избиении подростками людей в Химках

Омбудсмен Подмосковья следит за ситуацией с избиением подростками людей в Химках

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что внимательно следит за ситуацией вокруг подростков из Химок, избивающих людей в школе и в городе, и отметила, что по итогам следствия виновные обязательно понесут наказание.
«
"Внимательно слежу за ситуацией в школе №29 города Химки. На связи с министром образования Московской области Ильей Михайловичем Бронштейном, комиссией по делам несовершеннолетних, полицией. К ситуации уже подключился Следственный комитет. Все ведомства проводят проверки. Держу ситуацию на контроле. Прошу не делать скоропалительных выводов. Уверена, что следствие во всем разберется, и виновные понесут наказание", - сказала Мишонова, слова которой приводит для РИА Новости пресс-служба детского омбудсмена.
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По данным следствия, с сентября по октябрь несовершеннолетние парни избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Массовые драки дебоширы снимали на видео, после чего выкладывали в социальные сети, "демонстрируя тем самым неограниченному кругу лиц грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность". Расследуется уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Два подростка, которые устраивали в Москве и Подмосковье массовые драки в торговом центре и учебном заведении, задержаны.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияХимкиКсения Мишонова
 
 
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