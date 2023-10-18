https://ria.ru/20231018/podrostki-1903683519.html

Власти Подмосковья контролируют дело об избиении подростками людей в Химках

Власти Подмосковья контролируют дело об избиении подростками людей в Химках - РИА Новости, 18.10.2023

Власти Подмосковья контролируют дело об избиении подростками людей в Химках

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что внимательно следит за ситуацией вокруг подростков из Химок, избивающих людей... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:58

2023-10-18T18:58

2023-10-18T18:58

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

химки

ксения мишонова

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что внимательно следит за ситуацией вокруг подростков из Химок, избивающих людей в школе и в городе, и отметила, что по итогам следствия виновные обязательно понесут наказание. "Внимательно слежу за ситуацией в школе №29 города Химки. На связи с министром образования Московской области Ильей Михайловичем Бронштейном, комиссией по делам несовершеннолетних, полицией. К ситуации уже подключился Следственный комитет. Все ведомства проводят проверки. Держу ситуацию на контроле. Прошу не делать скоропалительных выводов. Уверена, что следствие во всем разберется, и виновные понесут наказание", - сказала Мишонова, слова которой приводит для РИА Новости пресс-служба детского омбудсмена. По данным следствия, с сентября по октябрь несовершеннолетние парни избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Массовые драки дебоширы снимали на видео, после чего выкладывали в социальные сети, "демонстрируя тем самым неограниченному кругу лиц грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность". Расследуется уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Два подростка, которые устраивали в Москве и Подмосковье массовые драки в торговом центре и учебном заведении, задержаны.

https://ria.ru/20230715/podrostok-1884394132.html

московская область (подмосковье)

россия

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, химки, ксения мишонова