Власти Подмосковья контролируют дело об избиении подростками людей в Химках
Омбудсмен Подмосковья следит за ситуацией с избиением подростками людей в Химках
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что внимательно следит за ситуацией вокруг подростков из Химок, избивающих людей в школе и в городе, и отметила, что по итогам следствия виновные обязательно понесут наказание.
«
"Внимательно слежу за ситуацией в школе №29 города Химки. На связи с министром образования Московской области Ильей Михайловичем Бронштейном, комиссией по делам несовершеннолетних, полицией. К ситуации уже подключился Следственный комитет. Все ведомства проводят проверки. Держу ситуацию на контроле. Прошу не делать скоропалительных выводов. Уверена, что следствие во всем разберется, и виновные понесут наказание", - сказала Мишонова, слова которой приводит для РИА Новости пресс-служба детского омбудсмена.
По данным следствия, с сентября по октябрь несовершеннолетние парни избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Массовые драки дебоширы снимали на видео, после чего выкладывали в социальные сети, "демонстрируя тем самым неограниченному кругу лиц грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность". Расследуется уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Два подростка, которые устраивали в Москве и Подмосковье массовые драки в торговом центре и учебном заведении, задержаны.