https://ria.ru/20231018/podmoskove-1903596526.html

Около 30 участков дорог к спортучреждениям отремонтировали в Подмосковье

Около 30 участков дорог к спортучреждениям отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2023

Около 30 участков дорог к спортучреждениям отремонтировали в Подмосковье

В Московской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали порядка 30 региональных участков дорог, ведущих к... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:48

2023-10-18T13:48

2023-10-18T13:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ступино

долгопрудный

алексей гержик

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Московской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали порядка 30 региональных участков дорог, ведущих к спортивным учреждениям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья. Каждый год при формировании программы ремонта в Подмосковье большое внимание уделяется подъездным дорогам к местам социального притяжения, в том числе, и к спортивным объектам. "В этом сезоне провели ремонт около 30 участков дорог общей протяженностью почти 88 километров, которые ведут к спортивным, физкультурно-оздоровительным и горнолыжным комплексам, стадионам, бассейнам и дворцам спорта Подмосковья. На всех участках ремонта обновили покрытие, укрепили обочины и нанесут разметку, ориентируясь на погодные условия", – сказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Он добавил, что благодаря ремонту проезд для около двух миллионов жителей и гостей Московской области стал гораздо комфортнее и безопаснее Как отметили в пресс-службе, работы были проведены провели в 22 муниципалитетах, в том числе в Богородском, Воскресенском, Дмитровском, Ленинском, Одинцовском. В Ступине покрытие обновили на улице Пристанционной рядом со спорткомплексом, в Долгопрудном отремонтировали улицу Московскую, по которой можно также проехать к спорткомплексу, в Красногорске покрытие заменили на улице Карбышева вблизи с горнолыжным комплексом, в Волоколамске работы провели на улице Щекино, которая служит проездом к стадиону, в Климовске – на улице Заводской вблизи спорткомплекса, бассейна и футбольного поля, а в Рузе – на Волоколамском шоссе, которое служит проездом к Дворцу водных видов спорта. Кроме того, работы провели в Серпухове на улице Межевой, в Орехово-Зуеве на улице Гагарина, в Истре в поселке Пионерский и в Серебряных Прудах - на улицах Петра Романова и 50 лет ВЛКСМ.

https://ria.ru/20231017/rabota-1903444227.html

https://ria.ru/20231017/podmoskove-1903538950.html

московская область (подмосковье)

ступино

долгопрудный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ступино, долгопрудный, алексей гержик