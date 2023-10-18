Около 30 участков дорог к спортучреждениям отремонтировали в Подмосковье
CC BY 4.0 / Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (cropped) / В Подмосковье отремонтировали порядка 30 участков дорог, ведущих к спортивным учреждениям
В Подмосковье отремонтировали порядка 30 участков дорог, ведущих к спортивным учреждениям
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Московской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали порядка 30 региональных участков дорог, ведущих к спортивным учреждениям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Каждый год при формировании программы ремонта в Подмосковье большое внимание уделяется подъездным дорогам к местам социального притяжения, в том числе, и к спортивным объектам.
"В этом сезоне провели ремонт около 30 участков дорог общей протяженностью почти 88 километров, которые ведут к спортивным, физкультурно-оздоровительным и горнолыжным комплексам, стадионам, бассейнам и дворцам спорта Подмосковья. На всех участках ремонта обновили покрытие, укрепили обочины и нанесут разметку, ориентируясь на погодные условия", – сказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Он добавил, что благодаря ремонту проезд для около двух миллионов жителей и гостей Московской области стал гораздо комфортнее и безопаснее
Как отметили в пресс-службе, работы были проведены провели в 22 муниципалитетах, в том числе в Богородском, Воскресенском, Дмитровском, Ленинском, Одинцовском.
В Ступине покрытие обновили на улице Пристанционной рядом со спорткомплексом, в Долгопрудном отремонтировали улицу Московскую, по которой можно также проехать к спорткомплексу, в Красногорске покрытие заменили на улице Карбышева вблизи с горнолыжным комплексом, в Волоколамске работы провели на улице Щекино, которая служит проездом к стадиону, в Климовске – на улице Заводской вблизи спорткомплекса, бассейна и футбольного поля, а в Рузе – на Волоколамском шоссе, которое служит проездом к Дворцу водных видов спорта.
Кроме того, работы провели в Серпухове на улице Межевой, в Орехово-Зуеве на улице Гагарина, в Истре в поселке Пионерский и в Серебряных Прудах - на улицах Петра Романова и 50 лет ВЛКСМ.