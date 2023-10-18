https://ria.ru/20231018/podmoskove-1903581359.html
Более 500 человек в Подмосковье трудоустроены по программе "Приведи друга"
Более 500 человек в Подмосковье трудоустроены по программе "Приведи друга" - РИА Новости, 18.10.2023
Более 500 человек в Подмосковье трудоустроены по программе "Приведи друга"
Более 500 медицинских работников трудоустроены в Подмосковье благодаря программе "Приведи друга", в рамках которой действующие специалисты получают премии от 30 РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:58
2023-10-18T12:58
2023-10-18T12:58
новости подмосковья
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красногорск
сергиев посад
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 500 медицинских работников трудоустроены в Подмосковье благодаря программе "Приведи друга", в рамках которой действующие специалисты получают премии от 30 до 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Довольно востребована программа "Приведи друга", которую мы запустили в прошлом году. За это время врачи привлекли более 500 своих коллег, 254 из которых в 2023 году. Больше всего медработников трудоустроились в медучреждения Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным ведомства, сотрудник больницы, поликлиники или станции скорой медицинской помощи, благодаря которому был привлечен врач или средний медперсонал, получает премию в размере до 50 тысяч рублей за врача, а до 30 (тысяч - ред.) - за фельдшера или медсестру. Премия выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы при условии, что новый сотрудник должен быть трудоустроен на полную ставку на основную должность и не работать в подмосковных медорганизациях в предыдущие полгода. "Привлечение специалистов - это очень тонкая и сложная работа, особенно если речь идет о медиках востребованных профилей... У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тысяч сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья (выплачиваем 20 тысяч рублей ежемесячно). Также реализуем программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В этом году почти 500 специалистов получили земельные участки под строительство дома, более 160 - сертификаты на приобретение жилья…", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20231016/medoborudovanie-1903056431.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), красногорск, сергиев посад, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Сергиев Посад, Андрей Воробьев
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 500 медицинских работников трудоустроены в Подмосковье благодаря программе "Приведи друга", в рамках которой действующие специалисты получают премии от 30 до 50 тысяч рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Довольно востребована программа "Приведи друга", которую мы запустили в прошлом году. За это время врачи привлекли более 500 своих коллег, 254 из которых в 2023 году. Больше всего медработников трудоустроились в медучреждения Красногорска
, Сергиева Посада
, Пушкино
, Раменского
, Реутова
и Луховиц", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
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По данным ведомства, сотрудник больницы, поликлиники или станции скорой медицинской помощи, благодаря которому был привлечен врач или средний медперсонал, получает премию в размере до 50 тысяч рублей за врача, а до 30 (тысяч - ред.) - за фельдшера или медсестру. Премия выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы при условии, что новый сотрудник должен быть трудоустроен на полную ставку на основную должность и не работать в подмосковных медорганизациях в предыдущие полгода.
"Привлечение специалистов - это очень тонкая и сложная работа, особенно если речь идет о медиках востребованных профилей... У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тысяч сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья (выплачиваем 20 тысяч рублей ежемесячно). Также реализуем программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В этом году почти 500 специалистов получили земельные участки под строительство дома, более 160 - сертификаты на приобретение жилья…", - добавил губернатор.