https://ria.ru/20231018/podmoskove-1903566084.html
Более 13,5 тысячи льготников Подмосковья обеспечили зубными протезами
Более 13,5 тысячи льготников Подмосковья обеспечили зубными протезами - РИА Новости, 18.10.2023
Более 13,5 тысячи льготников Подмосковья обеспечили зубными протезами
В Московской области в 2023 году бесплатным зубопротезированием обеспечили свыше 13,5 тысячи пенсионеров и ветеранов, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:59
2023-10-18T12:59
2023-10-18T12:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Московской области в 2023 году бесплатным зубопротезированием обеспечили свыше 13,5 тысячи пенсионеров и ветеранов, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала 2023 года в Подмосковье бесплатными зубными протезами были обеспечены свыше 13,5 тысячи льготников - это ветераны и пенсионеры, на сумму более 260 миллионов рублей. Для получения данной медицинской услуги пенсионерам и ветеранам труда достаточно просто посетить стоматолога и оформить заявление на региональном портале госуслуг, после чего вся информация автоматически будет передана в социальную защиту", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. В пресс-службе уточнили, что ранее для получения бесплатного зубопротезирования пенсионерам и ветеранам труда требовалась бумажная справка из стоматологической поликлиники, которую нужно было прикрепить при подаче заявления на подмосковном портале госуслуг. В настоящее время процесс существенно упростили.
https://ria.ru/20231016/medoborudovanie-1903056431.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева