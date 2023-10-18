https://ria.ru/20231018/podmoskove-1903566084.html

Более 13,5 тысячи льготников Подмосковья обеспечили зубными протезами

Более 13,5 тысячи льготников Подмосковья обеспечили зубными протезами - РИА Новости, 18.10.2023

Более 13,5 тысячи льготников Подмосковья обеспечили зубными протезами

В Московской области в 2023 году бесплатным зубопротезированием обеспечили свыше 13,5 тысячи пенсионеров и ветеранов, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T12:59

2023-10-18T12:59

2023-10-18T12:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903580502_0:1:3068:1727_1920x0_80_0_0_e4282b564dfece11f8b2442aff2d4009.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В Московской области в 2023 году бесплатным зубопротезированием обеспечили свыше 13,5 тысячи пенсионеров и ветеранов, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала 2023 года в Подмосковье бесплатными зубными протезами были обеспечены свыше 13,5 тысячи льготников - это ветераны и пенсионеры, на сумму более 260 миллионов рублей. Для получения данной медицинской услуги пенсионерам и ветеранам труда достаточно просто посетить стоматолога и оформить заявление на региональном портале госуслуг, после чего вся информация автоматически будет передана в социальную защиту", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. В пресс-службе уточнили, что ранее для получения бесплатного зубопротезирования пенсионерам и ветеранам труда требовалась бумажная справка из стоматологической поликлиники, которую нужно было прикрепить при подаче заявления на подмосковном портале госуслуг. В настоящее время процесс существенно упростили.

https://ria.ru/20231016/medoborudovanie-1903056431.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева