https://ria.ru/20231018/podezd-1903516803.html

В Москве с начала года отремонтировали около 14 тысяч подъездов

В Москве с начала года отремонтировали около 14 тысяч подъездов - РИА Новости, 18.10.2023

В Москве с начала года отремонтировали около 14 тысяч подъездов

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по ремонту почти 14 тысяч подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:26

2023-10-18T09:26

2023-10-18T09:26

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по ремонту почти 14 тысяч подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. Основные работы в этом году завершены, в общей сложности обновили почти 14 тысяч подъездов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов. В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.

https://ria.ru/20231016/musor-1903079936.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы