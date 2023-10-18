https://ria.ru/20231018/podezd-1903516803.html
В Москве с начала года отремонтировали около 14 тысяч подъездов
В Москве с начала года отремонтировали около 14 тысяч подъездов - РИА Новости, 18.10.2023
В Москве с начала года отремонтировали около 14 тысяч подъездов
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по ремонту почти 14 тысяч подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:26
2023-10-18T09:26
2023-10-18T09:26
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петр бирюков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по ремонту почти 14 тысяч подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. Основные работы в этом году завершены, в общей сложности обновили почти 14 тысяч подъездов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов. В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
https://ria.ru/20231016/musor-1903079936.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В Москве с начала года отремонтировали около 14 тысяч подъездов
Бирюков: в Москве с начала года отремонтировали около 14 тысяч подъездов
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по ремонту почти 14 тысяч подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. Основные работы в этом году завершены, в общей сложности обновили почти 14 тысяч подъездов", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен.
"При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов. В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
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