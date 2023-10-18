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Источник: к лету 2024 года для летчиков выберут новый пистолет-пулемет - РИА Новости, 18.10.2023
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03:06 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/pistolet-pulemet-1903492468.html
Источник: к лету 2024 года для летчиков выберут новый пистолет-пулемет
Источник: к лету 2024 года для летчиков выберут новый пистолет-пулемет - РИА Новости, 18.10.2023
Источник: к лету 2024 года для летчиков выберут новый пистолет-пулемет
Минобороны России к лету 2024 года выберет между ППК-20 "Калашникова" и ПП-2000 КБП новый штатный пистолет-пулемет для российских летчиков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T03:06
2023-10-18T03:06
россия
сергей шойгу
воздушно-космические силы россии
конструкторское бюро приборостроения
снг
безопасность
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Минобороны России к лету 2024 года выберет между ППК-20 "Калашникова" и ПП-2000 КБП новый штатный пистолет-пулемет для российских летчиков, сообщил РИА Новости информированный источник. "В ведомстве планируют завершить все бюрократические процедуры, провести сравнительные испытания и определиться с новым пистолетом-пулеметом для НАЗ (носимого аварийного запаса - ред.) наших летчиков примерно весной, даже скорее к лету следующего года", - сообщил источник. По его словам, на сегодняшний день есть два основных претендента на новое автоматическое оружие экипажей ВКС России: тульский ПП-2000 и ППК-20 "Калашникова". "Военное ведомство планирует завершить испытания ПП-2000 с присвоением литеры в первом квартале 2024 года, после чего уже выбрать один из двух вариантов", - уточнил собеседник агентства. Он напомнил, что ППК-20 прошел испытания по требованиям Минобороны еще в 2020 году и после был модернизирован, чтобы помещаться в НАЗ. В сентябре этого года замглавкома ВКС России Юрий Грехов во время посещения министрами обороны стран СНГ тульского КБ имени Шипунова сообщил, что ПП-2000 стали укладывать в носимый аварийный запас, который располагается в катапультном кресле летчика. При этом в сентябре 2021 года сообщалось, что в носимый аварийный запас будет включен ППК-20 "Калашникова". Тогда источники РИА Новости уточняли, что решение о комплектовании НАЗ летчиков новым автоматическим оружием было принято министром обороны Сергеем Шойгу. НАЗ представляет собой упаковку, в которую обычно входят аптечка, продукты, нож, портативные средства радиосвязи и так далее, он располагается в катапультном кресле и крепится к подвесной системе летчика. В случае катапультирования пилот использует аварийный запас для выживания. Ранее российские летчики боевой авиации могли брать с собой в самолет только пистолеты и гранаты, автоматы не входили в комплект снаряжения – для них не было предусмотрено места ни в кабине, ни в НАЗ.
https://ria.ru/20230929/letchiki-1899485470.html
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россия, сергей шойгу, воздушно-космические силы россии, конструкторское бюро приборостроения, снг, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Воздушно-космические силы России, Конструкторское бюро приборостроения, СНГ, Безопасность
Источник: к лету 2024 года для летчиков выберут новый пистолет-пулемет

К лету 2024 года для летчиков выберут новый штатный пистолет-пулемет

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВоенный летчик
Военный летчик - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Минобороны России к лету 2024 года выберет между ППК-20 "Калашникова" и ПП-2000 КБП новый штатный пистолет-пулемет для российских летчиков, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"В ведомстве планируют завершить все бюрократические процедуры, провести сравнительные испытания и определиться с новым пистолетом-пулеметом для НАЗ (носимого аварийного запаса - ред.) наших летчиков примерно весной, даже скорее к лету следующего года", - сообщил источник.
По его словам, на сегодняшний день есть два основных претендента на новое автоматическое оружие экипажей ВКС России: тульский ПП-2000 и ППК-20 "Калашникова".
"Военное ведомство планирует завершить испытания ПП-2000 с присвоением литеры в первом квартале 2024 года, после чего уже выбрать один из двух вариантов", - уточнил собеседник агентства.
Он напомнил, что ППК-20 прошел испытания по требованиям Минобороны еще в 2020 году и после был модернизирован, чтобы помещаться в НАЗ.
В сентябре этого года замглавкома ВКС России Юрий Грехов во время посещения министрами обороны стран СНГ тульского КБ имени Шипунова сообщил, что ПП-2000 стали укладывать в носимый аварийный запас, который располагается в катапультном кресле летчика.
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При этом в сентябре 2021 года сообщалось, что в носимый аварийный запас будет включен ППК-20 "Калашникова". Тогда источники РИА Новости уточняли, что решение о комплектовании НАЗ летчиков новым автоматическим оружием было принято министром обороны Сергеем Шойгу.
НАЗ представляет собой упаковку, в которую обычно входят аптечка, продукты, нож, портативные средства радиосвязи и так далее, он располагается в катапультном кресле и крепится к подвесной системе летчика. В случае катапультирования пилот использует аварийный запас для выживания.
Ранее российские летчики боевой авиации могли брать с собой в самолет только пистолеты и гранаты, автоматы не входили в комплект снаряжения – для них не было предусмотрено места ни в кабине, ни в НАЗ.
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