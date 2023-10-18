https://ria.ru/20231018/peregovory-1903512185.html

Путин и Си Цзиньпин пообщаются с глазу на глаз после обеда

Путин и Си Цзиньпин пообщаются с глазу на глаз после обеда - РИА Новости, 18.10.2023

Путин и Си Цзиньпин пообщаются с глазу на глаз после обеда

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры за обедом, затем будет чаепитие, где они пообщаются с глазу на глаз, сообщил РИА... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T08:58

2023-10-18T08:58

2023-10-18T09:02

си цзиньпин

владимир путин

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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры за обедом, затем будет чаепитие, где они пообщаются с глазу на глаз, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас завершились переговоры в формате делегаций. Сейчас идет обед в узком составе, после которого будет чаепитие с глазу на глаз", - сказал он.Ранее лидеры стран провели переговоры с участием делегаций, беседа продолжалась около полутора часов.

https://ria.ru/20231018/vzaimodeystvie-1903505742.html

китай

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

си цзиньпин, владимир путин, в мире, китай, россия