https://ria.ru/20231018/peregovory-1903512185.html
Путин и Си Цзиньпин пообщаются с глазу на глаз после обеда
Путин и Си Цзиньпин пообщаются с глазу на глаз после обеда - РИА Новости, 18.10.2023
Путин и Си Цзиньпин пообщаются с глазу на глаз после обеда
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры за обедом, затем будет чаепитие, где они пообщаются с глазу на глаз, сообщил РИА... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T08:58
2023-10-18T08:58
2023-10-18T09:02
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ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры за обедом, затем будет чаепитие, где они пообщаются с глазу на глаз, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас завершились переговоры в формате делегаций. Сейчас идет обед в узком составе, после которого будет чаепитие с глазу на глаз", - сказал он.Ранее лидеры стран провели переговоры с участием делегаций, беседа продолжалась около полутора часов.
https://ria.ru/20231018/vzaimodeystvie-1903505742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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си цзиньпин, владимир путин, в мире, китай, россия
Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире, Китай, Россия
Путин и Си Цзиньпин пообщаются с глазу на глаз после обеда
Путин и Си Цзиньпин пообщаются с глазу на глаз во время чаепития после обеда
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры за обедом, затем будет чаепитие, где они пообщаются с глазу на глаз, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас завершились переговоры в формате делегаций. Сейчас идет обед в узком составе, после которого будет чаепитие с глазу на глаз", - сказал он.
Ранее лидеры стран провели переговоры с участием делегаций, беседа продолжалась около полутора часов.
Китай и Россия углубляют политическое взаимодоверие, заявил Си Цзиньпин