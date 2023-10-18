https://ria.ru/20231018/pediatry-1903704632.html

Педиатры Подмосковья прошли тренинги по профилактике выгорания

Педиатры Подмосковья прошли тренинги по профилактике выгорания - РИА Новости, 18.10.2023

Педиатры Подмосковья прошли тренинги по профилактике выгорания

Почти две тысячи педиатров Московской области поучаствовали в тренингах по профилактике профессионального выгорания, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T20:53

2023-10-18T20:53

2023-10-18T20:53

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Почти две тысячи педиатров Московской области поучаствовали в тренингах по профилактике профессионального выгорания, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье подвели итоги работы проекта "Наш участковый врач" за период работы. Год назад в Московской области началась реализация проекта "Наш участковый врач", основная задача которого - поддержка участковых педиатров. В проект включены шесть направлений: обучение, профилактика профессионального выгорания, симуляционные тренинги, стажировки, наставничество и обратная связь. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что участковые педиатры регулярно сталкиваются с колоссальной нагрузкой и задача правительства - создать для них максимально комфортные условия труда и оказать психологическую поддержку. "Всего с начала реализации проекта почти две тысячи сотрудников прошли тренинги по профессиональному выгоранию. Кроме того, в рамках проекта врачам доступны индивидуальные анонимные консультации психологов. За год работы нам удалось достичь снижения профессионального выгорания среди участковых педиатров на 18%", - сказала Стригункова. Как отметили в пресс-службе, проект "Наш участковый врач" занял первое место на форуме "Здоровье нации – основа процветания России" в номинации "Лучшая региональная программа и проекты в сфере здоровьесбережения населения" за развитие портала "Детство". Кроме того, проект занял второе место в номинации "Управление качеством медицинской помощи: изменение стереотипов" в ходе конгресса "Оргздрав: Лидеры отрасли - 2023". "Проект позволяет оказывать профессиональную поддержку участковым педиатрам, снизить отток врачей и повысить качество оказываемой медицинской помощи детям. Коллеги из других регионов страны нашли наш опыт интересным и, мы презентовали наш проект уже в 44 субъектах. В том числе в Чеченской республике, Татарстане, Тульской области и других", - подчеркнула директор НИКИ Нисо Одинаева. В пресс-службе добавили, что для медицинских специалистов и родителей доступен интернет-портал "Детство" https://detstvo.mosreg.ru/ - информационно-образовательная площадка с возможностью обратной связи. На сайте для родителей собрана актуальная информация о возможностях получения медпомощи в Московской области. Также там опубликованы полезные статьи и новости, а врачи могут ознакомиться с клиническими рекомендациями, нормативной документацией, памятками, узнать о предстоящих мероприятиях, мерах соцподдержи и другую полезную информацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20230911/vrachi-1895604044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), врачи