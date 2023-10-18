Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области приставы задержали двух "пчел", ищущих мед - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 18.10.2023 (обновлено: 18:11 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/pchely-1903669852.html
В Брянской области приставы задержали двух "пчел", ищущих мед
В Брянской области приставы задержали двух "пчел", ищущих мед - РИА Новости, 18.10.2023
В Брянской области приставы задержали двух "пчел", ищущих мед
Приставы задержали двух людей, которые копали землю возле Брянского районного суда и заявляли, что они пчелы, сообщили в пресс-службе управления ФССП по... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T17:55
2023-10-18T18:11
происшествия
брянская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903668804_0:235:600:573_1920x0_80_0_0_77debc8f8871068562a3ff6aa7cd4559.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Приставы задержали двух людей, которые копали землю возле Брянского районного суда и заявляли, что они пчелы, сообщили в пресс-службе управления ФССП по региону. Внимание сотрудников службы привлекли двое мужчин. Как уточняется, они что-то искали или прятали в земле у здания суда.&quot;Подозрительная пара начала копать землю возле столба. Судебные приставы попытались выяснить, что происходит. Сознание мужчин было явно изменено. Например, мужчины заявили сотрудникам, что они пчелы и ищут мед&quot;, — подчеркнули в ФССП.Отмечается, что мужчины говорили несвязно и, скорее всего, были в состоянии наркотического опьянения. В итоге приставы задержали их и передали сотрудникам полиции для оформления правонарушения и привлечения к ответственности.
https://ria.ru/20230810/dolzhnik-1889206634.html
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903668804_0:230:600:680_1920x0_80_0_0_fcddc5c3794fd96ba0c5cfebbde8d167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, россия
Происшествия, Брянская область, Россия
В Брянской области приставы задержали двух "пчел", ищущих мед

Брянские приставы задержали двух копавших землю мужчин, назвавших себя пчелами

© Фото : Федеральная служба судебных приставов по Брянской областиСудебные приставы во время задержания двух подозрительных граждан в Брянске
Судебные приставы во время задержания двух подозрительных граждан в Брянске - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Федеральная служба судебных приставов по Брянской области
Судебные приставы во время задержания двух подозрительных граждан в Брянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Приставы задержали двух людей, которые копали землю возле Брянского районного суда и заявляли, что они пчелы, сообщили в пресс-службе управления ФССП по региону.
Внимание сотрудников службы привлекли двое мужчин. Как уточняется, они что-то искали или прятали в земле у здания суда.
«

"Подозрительная пара начала копать землю возле столба. Судебные приставы попытались выяснить, что происходит. Сознание мужчин было явно изменено. Например, мужчины заявили сотрудникам, что они пчелы и ищут мед", — подчеркнули в ФССП.

Отмечается, что мужчины говорили несвязно и, скорее всего, были в состоянии наркотического опьянения. В итоге приставы задержали их и передали сотрудникам полиции для оформления правонарушения и привлечения к ответственности.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
В Перми должник по алиментам прятался от приставов в пруду
10 августа, 09:06
 
ПроисшествияБрянская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала