https://ria.ru/20231018/pchely-1903669852.html

В Брянской области приставы задержали двух "пчел", ищущих мед

В Брянской области приставы задержали двух "пчел", ищущих мед - РИА Новости, 18.10.2023

В Брянской области приставы задержали двух "пчел", ищущих мед

Приставы задержали двух людей, которые копали землю возле Брянского районного суда и заявляли, что они пчелы, сообщили в пресс-службе управления ФССП по... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T17:55

2023-10-18T17:55

2023-10-18T18:11

происшествия

брянская область

россия

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Приставы задержали двух людей, которые копали землю возле Брянского районного суда и заявляли, что они пчелы, сообщили в пресс-службе управления ФССП по региону. Внимание сотрудников службы привлекли двое мужчин. Как уточняется, они что-то искали или прятали в земле у здания суда."Подозрительная пара начала копать землю возле столба. Судебные приставы попытались выяснить, что происходит. Сознание мужчин было явно изменено. Например, мужчины заявили сотрудникам, что они пчелы и ищут мед", — подчеркнули в ФССП.Отмечается, что мужчины говорили несвязно и, скорее всего, были в состоянии наркотического опьянения. В итоге приставы задержали их и передали сотрудникам полиции для оформления правонарушения и привлечения к ответственности.

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происшествия, брянская область, россия