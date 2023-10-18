https://ria.ru/20231018/patenty-1903703852.html
Партия социалистов Молдавии оспорила решение властей об отмене патентов
Партия социалистов Молдавии оспорила решение властей об отмене патентов - РИА Новости, 18.10.2023
Партия социалистов Молдавии оспорила решение властей об отмене патентов
Депутаты оппозиционной в Молдавии партии социалистов оспорили в Конституционном суде республики решение правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) об... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T20:50
2023-10-18T20:50
2023-10-18T20:51
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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Депутаты оппозиционной в Молдавии партии социалистов оспорили в Конституционном суде республики решение правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) об отмене патентов для предпринимателей. Молдавские предприниматели не раз выходили на пикеты в Кишиневе против решения правительства запретить патенты. С такой инициативой выступил министр экономического развития республики Дмитрий Алайба. С 1 июля держатели патентов должны были перейти на новую предпринимательскую деятельность, основным условием которой является наличие кассового аппарата. Протестующие утверждали, что под предлогом кассового аппарата "навязывается монополия". "Сегодня мы обратились в КС по поводу сложившейся ситуации с десятками тысяч граждан, которые работали на базе патентов. Это одни из самых незащищенных людей в республике. Этот вид деятельности приносил им средства к существованию. Для многих из них это была единственная возможность прокормить себя", - написал в Telegram-канале вице-спикер парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча, отметив, что депутаты ПДС критиковали другие правительства, которые продлевали срок патентов всего на год. В свою очередь депутат от социалистов, глава парламентской комиссии по правам человека Григорий Новак подчеркнул, что были проведены многочисленные дискуссии с патентообладателями, и они недовольны решением правительства. "Они не могут адаптироваться к новым условиям. Главная проблема сегодня заключается в том, что большая часть граждан, которые работали по патентам, сейчас осуществляют свою деятельность практически незаконно. Волей-неволей их вынудили выйти за рамки этого закона. Вместо того, чтобы платить все необходимые выплаты в бюджет государства, эти люди стали безработными, и теперь государство их будет содержать. Вот такие вот результаты у антисоциальных реформ", – заявил Новак. Представители разных оппозиционных партий Молдавии раскритиковали инициативу правящей партии. По их мнению, такая реформа лишит тысячи жителей Молдавии рабочих мест и оставит их без средств к существованию. По их подсчетам, по новому закону годовая сумма налога увеличится для предпринимателей, желающих продолжить свою деятельность, более чем в 10 раз. По данным правительства, сейчас в Молдавии по патенту работают около четырех тысяч человек.
https://ria.ru/20231018/sandu-1903692640.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
Партия социалистов Молдавии оспорила решение властей об отмене патентов
Соцпартия Молдавии оспорили решение ПДС об отмене патентов для предпринимателей
КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Депутаты оппозиционной в Молдавии партии социалистов оспорили в Конституционном суде республики решение правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) об отмене патентов для предпринимателей.
Молдавские предприниматели не раз выходили на пикеты в Кишиневе
против решения правительства запретить патенты. С такой инициативой выступил министр экономического развития республики Дмитрий Алайба. С 1 июля держатели патентов должны были перейти на новую предпринимательскую деятельность, основным условием которой является наличие кассового аппарата. Протестующие утверждали, что под предлогом кассового аппарата "навязывается монополия".
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«
"Сегодня мы обратились в КС по поводу сложившейся ситуации с десятками тысяч граждан, которые работали на базе патентов. Это одни из самых незащищенных людей в республике. Этот вид деятельности приносил им средства к существованию. Для многих из них это была единственная возможность прокормить себя", - написал в Telegram-канале вице-спикер парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча, отметив, что депутаты ПДС критиковали другие правительства, которые продлевали срок патентов всего на год.
В свою очередь депутат от социалистов, глава парламентской комиссии по правам человека Григорий Новак подчеркнул, что были проведены многочисленные дискуссии с патентообладателями, и они недовольны решением правительства.
«
"Они не могут адаптироваться к новым условиям. Главная проблема сегодня заключается в том, что большая часть граждан, которые работали по патентам, сейчас осуществляют свою деятельность практически незаконно. Волей-неволей их вынудили выйти за рамки этого закона. Вместо того, чтобы платить все необходимые выплаты в бюджет государства, эти люди стали безработными, и теперь государство их будет содержать. Вот такие вот результаты у антисоциальных реформ", – заявил Новак.
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Представители разных оппозиционных партий Молдавии раскритиковали инициативу правящей партии. По их мнению, такая реформа лишит тысячи жителей Молдавии рабочих мест и оставит их без средств к существованию. По их подсчетам, по новому закону годовая сумма налога увеличится для предпринимателей, желающих продолжить свою деятельность, более чем в 10 раз. По данным правительства, сейчас в Молдавии по патенту работают около четырех тысяч человек.