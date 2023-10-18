https://ria.ru/20231018/palestina-1903492960.html

В Палестине заявили, что уже через несколько часов не смогут лечить раненых

В Палестине заявили, что уже через несколько часов не смогут лечить раненых - РИА Новости, 18.10.2023

В Палестине заявили, что уже через несколько часов не смогут лечить раненых

Возможности для лечения раненых в секторе Газа закончатся через несколько часов, сообщил представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T03:13

2023-10-18T03:13

2023-10-18T03:15

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Возможности для лечения раненых в секторе Газа закончатся через несколько часов, сообщил представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра."Поток жертв превысил возможности медицинских бригад и машин скорой помощи... Через несколько часов мы объявим об исчерпании оставшихся возможностей для лечения", - сказал он на пресс-конференции.По его словам, большое количество людей все еще ждет операций, которые проводятся на земле и в коридорах, некоторые из них - без анестезии.Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что больницу поразила ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".В ряде стран вспыхнули крупные протесты и акции в поддержку Палестины, во многих городах они проходили у посольств и консульств Израиля и США. Иордания отменила саммит по ситуации в секторе Газа, который должен был пройти в среду в Аммане с участием лидеров США, Египта и Палестины.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".

https://ria.ru/20231013/strany-1902681628.html

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в мире, палестина, сша, израиль, дмитрий медведев, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году