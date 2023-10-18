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Арабские страны просят в ООН привлечь к ответу ударивших по больнице в Газе
Арабские страны просят в ООН привлечь к ответу ударивших по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
Арабские страны просят в ООН привлечь к ответу ударивших по больнице в Газе
Группа арабских стран в ООН призывает привлечь к ответу виновных в ударе по больнице в секторе Газа, заявил журналистам председатель группы Махмуд аль-Хамуд. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T01:34
2023-10-18T01:34
2023-10-18T01:34
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в мире
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ООН, 18 окт - РИА Новости. Группа арабских стран в ООН призывает привлечь к ответу виновных в ударе по больнице в секторе Газа, заявил журналистам председатель группы Махмуд аль-Хамуд. "Мы призываем Совет безопасности ООН исполнить свою обязанность и призвать к прекращению огня без предусловий", - сказал аль-Хамуд. "Мы также хотели бы, чтобы тех, кто совершил это ужасное преступление, привлекли к ответственности", - указал он.
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оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Арабские страны просят в ООН привлечь к ответу ударивших по больнице в Газе
Ряд арабских стран призвал в ООН привлечь к ответу ударивших по больнице в Газе
ООН, 18 окт - РИА Новости. Группа арабских стран в ООН призывает привлечь к ответу виновных в ударе по больнице в секторе Газа, заявил журналистам председатель группы Махмуд аль-Хамуд.
"Мы призываем Совет безопасности ООН исполнить свою обязанность и призвать к прекращению огня без предусловий", - сказал аль-Хамуд.
Байден выразил соболезнования в связи с ударом по больнице в Газе
"Мы также хотели бы, чтобы тех, кто совершил это ужасное преступление, привлекли к ответственности", - указал он.