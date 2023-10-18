https://ria.ru/20231018/otvetstvennost-1903487865.html

Арабские страны просят в ООН привлечь к ответу ударивших по больнице в Газе

Арабские страны просят в ООН привлечь к ответу ударивших по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023

Арабские страны просят в ООН привлечь к ответу ударивших по больнице в Газе

Группа арабских стран в ООН призывает привлечь к ответу виновных в ударе по больнице в секторе Газа, заявил журналистам председатель группы Махмуд аль-Хамуд. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T01:34

2023-10-18T01:34

2023-10-18T01:34

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_0:259:4946:3041_1920x0_80_0_0_9e92905ed794e78f18dec76cf79cdc9b.jpg

ООН, 18 окт - РИА Новости. Группа арабских стран в ООН призывает привлечь к ответу виновных в ударе по больнице в секторе Газа, заявил журналистам председатель группы Махмуд аль-Хамуд. "Мы призываем Совет безопасности ООН исполнить свою обязанность и призвать к прекращению огня без предусловий", - сказал аль-Хамуд. "Мы также хотели бы, чтобы тех, кто совершил это ужасное преступление, привлекли к ответственности", - указал он.

https://ria.ru/20231018/bayden-1903486835.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире