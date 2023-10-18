Рейтинг@Mail.ru
Арабские страны просят в ООН привлечь к ответу ударивших по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:34 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/otvetstvennost-1903487865.html
Арабские страны просят в ООН привлечь к ответу ударивших по больнице в Газе
Арабские страны просят в ООН привлечь к ответу ударивших по больнице в Газе - РИА Новости, 18.10.2023
Арабские страны просят в ООН привлечь к ответу ударивших по больнице в Газе
Группа арабских стран в ООН призывает привлечь к ответу виновных в ударе по больнице в секторе Газа, заявил журналистам председатель группы Махмуд аль-Хамуд. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T01:34
2023-10-18T01:34
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_0:259:4946:3041_1920x0_80_0_0_9e92905ed794e78f18dec76cf79cdc9b.jpg
ООН, 18 окт - РИА Новости. Группа арабских стран в ООН призывает привлечь к ответу виновных в ударе по больнице в секторе Газа, заявил журналистам председатель группы Махмуд аль-Хамуд. "Мы призываем Совет безопасности ООН исполнить свою обязанность и призвать к прекращению огня без предусловий", - сказал аль-Хамуд. "Мы также хотели бы, чтобы тех, кто совершил это ужасное преступление, привлекли к ответственности", - указал он.
https://ria.ru/20231018/bayden-1903486835.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_272:0:4672:3300_1920x0_80_0_0_75d2211f1d61856aa552c510eb82cf8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Арабские страны просят в ООН привлечь к ответу ударивших по больнице в Газе

Ряд арабских стран призвал в ООН привлечь к ответу ударивших по больнице в Газе

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 окт - РИА Новости. Группа арабских стран в ООН призывает привлечь к ответу виновных в ударе по больнице в секторе Газа, заявил журналистам председатель группы Махмуд аль-Хамуд.
"Мы призываем Совет безопасности ООН исполнить свою обязанность и призвать к прекращению огня без предусловий", - сказал аль-Хамуд.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Байден выразил соболезнования в связи с ударом по больнице в Газе
01:10
"Мы также хотели бы, чтобы тех, кто совершил это ужасное преступление, привлекли к ответственности", - указал он.
 
ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала