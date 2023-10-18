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"Нас двое". Как вести себя на первом свидании
"Нас двое". Как вести себя на первом свидании - РИА Новости, 18.10.2023
"Нас двое". Как вести себя на первом свидании
Что такое "искра"? Если она не вспыхнула на первой встрече, нужно ли продолжать общение? Какие вопросы не стоит задавать и как выстроить беседу, если партнер оказался неразговорчивым? Какие "красные флаги" нужно вовремя заметить и понять, что человек не твой? Сколько должно длиться первое свидание и что делать, если хочется с него сбежать?
2023-10-18T14:00
2023-10-18T14:00
2023-10-18T16:43
нас двое
отношения
вконтакте
любовь
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"Нас двое". Как вести себя на первом свидании
Что такое "искра"? Если она не вспыхнула на первой встрече, нужно ли продолжать общение? Какие вопросы не стоит задавать на свидании и как выстроить беседу, если партнер оказался неразговорчивым? Какие "красные флаги" нужно вовремя заметить и понять, что человек не твой? Сколько должно длиться первое свидание и что делать, если хочется с него сбежать?
audio/mpeg
"Нас двое". Как вести себя на первом свидании
Что такое "искра"? Если она не вспыхнула на первой встрече, нужно ли продолжать общение? Какие вопросы не стоит задавать на свидании и как выстроить беседу, если партнер оказался неразговорчивым? Какие "красные флаги" нужно вовремя заметить и понять, что человек не твой? Сколько должно длиться первое свидание и что делать, если хочется с него сбежать?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Нас двое, отношения, ВКонтакте, Любовь
"Нас двое". Как вести себя на первом свидании
Что такое "искра"? Если она не вспыхнула на первой встрече, нужно ли продолжать общение? Какие вопросы не стоит задавать и как выстроить беседу, если партнер оказался неразговорчивым? Какие "красные флаги" нужно вовремя заметить и понять, что человек не твой? Сколько должно длиться первое свидание и что делать, если хочется с него сбежать?