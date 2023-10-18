https://ria.ru/20231018/otnosheniya-1903515960.html

"Нас двое". Как вести себя на первом свидании

"Нас двое". Как вести себя на первом свидании - РИА Новости, 18.10.2023

"Нас двое". Как вести себя на первом свидании

Что такое "искра"? Если она не вспыхнула на первой встрече, нужно ли продолжать общение? Какие вопросы не стоит задавать и как выстроить беседу, если партнер оказался неразговорчивым? Какие "красные флаги" нужно вовремя заметить и понять, что человек не твой? Сколько должно длиться первое свидание и что делать, если хочется с него сбежать?

2023-10-18T14:00

2023-10-18T14:00

2023-10-18T16:43

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"Нас двое". Как вести себя на первом свидании Что такое "искра"? Если она не вспыхнула на первой встрече, нужно ли продолжать общение? Какие вопросы не стоит задавать на свидании и как выстроить беседу, если партнер оказался неразговорчивым? Какие "красные флаги" нужно вовремя заметить и понять, что человек не твой? Сколько должно длиться первое свидание и что делать, если хочется с него сбежать? audio/mpeg

"Нас двое". Как вести себя на первом свидании Что такое "искра"? Если она не вспыхнула на первой встрече, нужно ли продолжать общение? Какие вопросы не стоит задавать на свидании и как выстроить беседу, если партнер оказался неразговорчивым? Какие "красные флаги" нужно вовремя заметить и понять, что человек не твой? Сколько должно длиться первое свидание и что делать, если хочется с него сбежать? audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти

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