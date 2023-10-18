Рейтинг@Mail.ru
Патриарх заявил, что ядерное оружие создали "в обители Серафима Саровского" - РИА Новости, 18.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:33 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/oruzhie-1903642347.html
Патриарх заявил, что ядерное оружие создали "в обители Серафима Саровского"
Патриарх заявил, что ядерное оружие создали "в обители Серафима Саровского" - РИА Новости, 18.10.2023
Патриарх заявил, что ядерное оружие создали "в обители Серафима Саровского"
Благодаря ядерному оружию, которое создавалось "под покровом преподобного Серафима Саровского", Россия осталась независимой и свободной, заявил в среду патриарх РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:33
2023-10-18T18:33
религия
россия
саров
нижегородская область
серафим саровский (прохор мошнин)
радий илькаев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727147196_0:134:3012:1829_1920x0_80_0_0_dfbb0da8ec0db0dcd4e54cd9d14871d4.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Благодаря ядерному оружию, которое создавалось "под покровом преподобного Серафима Саровского", Россия осталась независимой и свободной, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в храме Христа Спасителя. После богослужения патриарх наградил почетного научного руководителя ФГУП "Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" Радия Илькаева орденом преподобного Сергия Радонежского I степени "во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 85-летием со дня рождения". "Радий Иванович – великий русский ученый. Он возглавляет ядерный центр, тот самый, который был создан Курчатовым. Если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному Божиему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой и свободной. И, конечно, мы должны хранить в памяти этот замечательный подвиг наших ученых", - сказал патриарх Кирилл. Радий Илькаев с 1961 года работает в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области). Он прошел путь от начинающего ученого до директора РФЯЦ-ВНИИЭФ. Илькаев внес огромный вклад в развитие физико-математических методов, связанных с созданием ядерного оружия. Результаты работ академика Илькаева во многом определили облик ядерного оружейного комплекса России. Основные труды Илькаева в рамках создания отечественного ядерного и термоядерного оружия относятся к разработке первичных источников термоядерных зарядов, зарядов переменной мощности, оружия со специальными поражающими факторами, обеспечению надежности и безопасности ядерного оружия и исследованиям воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. Радию Илькаеву принадлежит исключительная роль в формировании современного научного облика РФЯЦ-ВНИИЭФ. Под его научным руководством была создана современная методология сопровождения ядерного боезапаса России, обеспечения эффективности, надежности и безопасности ядерного оружия, созданы уникальные физико-математические и экспериментальные комплексы и установки в этих целях.Илькаев в разные годы был отмечен многими государственными наградами. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.По мнению специалистов, РФЯЦ-ВНИИЭФ занимает первое место среди научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы.
https://ria.ru/20231017/banknota-1903220067.html
https://ria.ru/20231002/stradaniya-1899819319.html
https://ria.ru/20231013/rpts-1902484889.html
россия
саров
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727147196_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_635c84f39c5f9704b2f031a6e955560c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саров, нижегородская область, серафим саровский (прохор мошнин), радий илькаев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Религия, Россия, Саров, Нижегородская область, Серафим Саровский (Прохор Мошнин), Радий Илькаев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Патриарх заявил, что ядерное оружие создали "в обители Серафима Саровского"

Патриарх Кирилл: благодаря ядерному оружию Россия осталась независимой

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПервая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове
Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Благодаря ядерному оружию, которое создавалось "под покровом преподобного Серафима Саровского", Россия осталась независимой и свободной, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в храме Христа Спасителя.
После богослужения патриарх наградил почетного научного руководителя ФГУП "Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" Радия Илькаева орденом преподобного Сергия Радонежского I степени "во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 85-летием со дня рождения".
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей с изображением башни Нижегородского кремля - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Источник в РПЦ раскритиковал отсутствие на новой банкноте изображения храма
17 октября, 03:30
"Радий Иванович – великий русский ученый. Он возглавляет ядерный центр, тот самый, который был создан Курчатовым. Если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному Божиему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой и свободной. И, конечно, мы должны хранить в памяти этот замечательный подвиг наших ученых", - сказал патриарх Кирилл.
Радий Илькаев с 1961 года работает в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области). Он прошел путь от начинающего ученого до директора РФЯЦ-ВНИИЭФ. Илькаев внес огромный вклад в развитие физико-математических методов, связанных с созданием ядерного оружия.
Результаты работ академика Илькаева во многом определили облик ядерного оружейного комплекса России. Основные труды Илькаева в рамках создания отечественного ядерного и термоядерного оружия относятся к разработке первичных источников термоядерных зарядов, зарядов переменной мощности, оружия со специальными поражающими факторами, обеспечению надежности и безопасности ядерного оружия и исследованиям воздействия поражающих факторов ядерного взрыва.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Патриарх Кирилл назвал страх у защитников Родины причиной сильных страданий
2 октября, 03:50
Радию Илькаеву принадлежит исключительная роль в формировании современного научного облика РФЯЦ-ВНИИЭФ. Под его научным руководством была создана современная методология сопровождения ядерного боезапаса России, обеспечения эффективности, надежности и безопасности ядерного оружия, созданы уникальные физико-математические и экспериментальные комплексы и установки в этих целях.
Илькаев в разные годы был отмечен многими государственными наградами. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.
По мнению специалистов, РФЯЦ-ВНИИЭФ занимает первое место среди научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы.
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви в Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Религиоведы объяснили суть громких кадровых перестановок в РПЦ
13 октября, 11:57
 
РелигияРоссияСаровНижегородская областьСерафим Саровский (Прохор Мошнин)Радий ИлькаевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала