https://ria.ru/20231018/oruzhie-1903642347.html

Патриарх заявил, что ядерное оружие создали "в обители Серафима Саровского"

Патриарх заявил, что ядерное оружие создали "в обители Серафима Саровского" - РИА Новости, 18.10.2023

Патриарх заявил, что ядерное оружие создали "в обители Серафима Саровского"

Благодаря ядерному оружию, которое создавалось "под покровом преподобного Серафима Саровского", Россия осталась независимой и свободной, заявил в среду патриарх РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:33

2023-10-18T18:33

2023-10-18T18:33

религия

россия

саров

нижегородская область

серафим саровский (прохор мошнин)

радий илькаев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Благодаря ядерному оружию, которое создавалось "под покровом преподобного Серафима Саровского", Россия осталась независимой и свободной, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в храме Христа Спасителя. После богослужения патриарх наградил почетного научного руководителя ФГУП "Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" Радия Илькаева орденом преподобного Сергия Радонежского I степени "во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 85-летием со дня рождения". "Радий Иванович – великий русский ученый. Он возглавляет ядерный центр, тот самый, который был создан Курчатовым. Если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному Божиему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой и свободной. И, конечно, мы должны хранить в памяти этот замечательный подвиг наших ученых", - сказал патриарх Кирилл. Радий Илькаев с 1961 года работает в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области). Он прошел путь от начинающего ученого до директора РФЯЦ-ВНИИЭФ. Илькаев внес огромный вклад в развитие физико-математических методов, связанных с созданием ядерного оружия. Результаты работ академика Илькаева во многом определили облик ядерного оружейного комплекса России. Основные труды Илькаева в рамках создания отечественного ядерного и термоядерного оружия относятся к разработке первичных источников термоядерных зарядов, зарядов переменной мощности, оружия со специальными поражающими факторами, обеспечению надежности и безопасности ядерного оружия и исследованиям воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. Радию Илькаеву принадлежит исключительная роль в формировании современного научного облика РФЯЦ-ВНИИЭФ. Под его научным руководством была создана современная методология сопровождения ядерного боезапаса России, обеспечения эффективности, надежности и безопасности ядерного оружия, созданы уникальные физико-математические и экспериментальные комплексы и установки в этих целях.Илькаев в разные годы был отмечен многими государственными наградами. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России.По мнению специалистов, РФЯЦ-ВНИИЭФ занимает первое место среди научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы.

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россия, саров, нижегородская область, серафим саровский (прохор мошнин), радий илькаев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"