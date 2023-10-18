"Будем жертвами": во Франции испугались последствий помощи Украине
Политик Филиппо: переданное Украине оружие будет использовано против европейцев
© AP Photo / Nicolas LandemardПолиция работает в районе, где произошла стрельба в центре Брюсселя
© AP Photo / Nicolas Landemard
Полиция работает в районе, где произошла стрельба в центре Брюсселя. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Американское оружие, переданное Украине, вероятно, было использовано во время теракта в Брюсселе, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Террорист из Брюсселя, вероятно, использовал американское оружие, чтобы убить своих бедных жертв. Одно из тех, что посылали Украине и режиму Зеленского?!" – возмутился он.
Филиппо предупредил, что именно Европа пострадает больше остальных от поставок оружия коррумпированному правительству Украины.
"Многие же предупреждали! Полное безумие посылать оружие такому коррумпированному режиму! Мы будем первыми жертвами! Остановитесь!" – призвал политик.
Вечером 16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по трем гражданам Швеции, одетым в форму своей национальной сборной по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили напавшего и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.
Позднее поступила информация, что бельгийская полиция уже задерживала Лассуэду в 2023 году для проверки информации, что он мог быть осужден за терроризм у себя на родине в Тунисе. Однако после проверки он был выпущен на свободу, несмотря на то, что с 2021 года находился в Бельгии незаконно после того, как ему было отказано в предоставлении убежища. По этим фактам будет проведена проверка.