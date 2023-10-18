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"Будем жертвами": во Франции испугались последствий помощи Украине - РИА Новости, 18.10.2023
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09:05 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/oruzhie-1903513370.html
"Будем жертвами": во Франции испугались последствий помощи Украине
"Будем жертвами": во Франции испугались последствий помощи Украине - РИА Новости, 18.10.2023
"Будем жертвами": во Франции испугались последствий помощи Украине
Американское оружие, переданное Украине, вероятно, было использовано во время теракта в Брюсселе, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T09:05
2023-10-18T09:05
в мире
украина
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Американское оружие, переданное Украине, вероятно, было использовано во время теракта в Брюсселе, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Террорист из Брюсселя, вероятно, использовал американское оружие, чтобы убить своих бедных жертв. Одно из тех, что посылали Украине и режиму Зеленского?!" – возмутился он.Филиппо предупредил, что именно Европа пострадает больше остальных от поставок оружия коррумпированному правительству Украины."Многие же предупреждали! Полное безумие посылать оружие такому коррумпированному режиму! Мы будем первыми жертвами! Остановитесь!" – призвал политик.Вечером 16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по трем гражданам Швеции, одетым в форму своей национальной сборной по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили напавшего и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.Позднее поступила информация, что бельгийская полиция уже задерживала Лассуэду в 2023 году для проверки информации, что он мог быть осужден за терроризм у себя на родине в Тунисе. Однако после проверки он был выпущен на свободу, несмотря на то, что с 2021 года находился в Бельгии незаконно после того, как ему было отказано в предоставлении убежища. По этим фактам будет проведена проверка.
https://ria.ru/20231017/prezrenie-1903314928.html
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в мире, украина, брюссель, бельгия
В мире, Украина, Брюссель, Бельгия
"Будем жертвами": во Франции испугались последствий помощи Украине

Политик Филиппо: переданное Украине оружие будет использовано против европейцев

© AP Photo / Nicolas LandemardПолиция работает в районе, где произошла стрельба в центре Брюсселя
Полиция работает в районе, где произошла стрельба в центре Брюсселя - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Nicolas Landemard
Полиция работает в районе, где произошла стрельба в центре Брюсселя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Американское оружие, переданное Украине, вероятно, было использовано во время теракта в Брюсселе, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Террорист из Брюсселя, вероятно, использовал американское оружие, чтобы убить своих бедных жертв. Одно из тех, что посылали Украине и режиму Зеленского?!" – возмутился он.
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Филиппо предупредил, что именно Европа пострадает больше остальных от поставок оружия коррумпированному правительству Украины.
"Многие же предупреждали! Полное безумие посылать оружие такому коррумпированному режиму! Мы будем первыми жертвами! Остановитесь!" – призвал политик.
Вечером 16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по трем гражданам Швеции, одетым в форму своей национальной сборной по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили напавшего и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.
Позднее поступила информация, что бельгийская полиция уже задерживала Лассуэду в 2023 году для проверки информации, что он мог быть осужден за терроризм у себя на родине в Тунисе. Однако после проверки он был выпущен на свободу, несмотря на то, что с 2021 года находился в Бельгии незаконно после того, как ему было отказано в предоставлении убежища. По этим фактам будет проведена проверка.
Полиция Бельгии за оцепленной территорией недалеко от места, где был застрелен тунисский экстремист, обвиняемый в убийстве двух шведских граждан - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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