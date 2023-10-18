https://ria.ru/20231018/oruzhie-1903513370.html

"Будем жертвами": во Франции испугались последствий помощи Украине

"Будем жертвами": во Франции испугались последствий помощи Украине - РИА Новости, 18.10.2023

"Будем жертвами": во Франции испугались последствий помощи Украине

Американское оружие, переданное Украине, вероятно, было использовано во время теракта в Брюсселе, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T09:05

2023-10-18T09:05

2023-10-18T09:05

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Американское оружие, переданное Украине, вероятно, было использовано во время теракта в Брюсселе, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Террорист из Брюсселя, вероятно, использовал американское оружие, чтобы убить своих бедных жертв. Одно из тех, что посылали Украине и режиму Зеленского?!" – возмутился он.Филиппо предупредил, что именно Европа пострадает больше остальных от поставок оружия коррумпированному правительству Украины."Многие же предупреждали! Полное безумие посылать оружие такому коррумпированному режиму! Мы будем первыми жертвами! Остановитесь!" – призвал политик.Вечером 16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по трем гражданам Швеции, одетым в форму своей национальной сборной по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили напавшего и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.Позднее поступила информация, что бельгийская полиция уже задерживала Лассуэду в 2023 году для проверки информации, что он мог быть осужден за терроризм у себя на родине в Тунисе. Однако после проверки он был выпущен на свободу, несмотря на то, что с 2021 года находился в Бельгии незаконно после того, как ему было отказано в предоставлении убежища. По этим фактам будет проведена проверка.

https://ria.ru/20231017/prezrenie-1903314928.html

https://ria.ru/20231018/terakt-1903484367.html

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в мире, украина, брюссель, бельгия