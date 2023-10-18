https://ria.ru/20231018/orenburg-1903535924.html

Оренбургский молодежный центр "Авангард" усилят двумя новыми корпусами

Оренбургский молодежный центр "Авангард" усилят двумя новыми корпусами - РИА Новости, 18.10.2023

Оренбургский молодежный центр "Авангард" усилят двумя новыми корпусами

Оренбургская область получила субсидию от Минпросвещения РФ на организацию отдыха и оздоровления детей; на эти средства построят два новых корпуса в... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T10:58

2023-10-18T10:58

2023-10-18T10:58

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Оренбургская область получила субсидию от Минпросвещения РФ на организацию отдыха и оздоровления детей; на эти средства построят два новых корпуса в региональном молодежном центре "Авангард", сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. Область стала одним из 18 регионов страны, получивших субсидию по данному направлению. "Современная молодежь креативна, любознательна. Наша задача – создать в Оренбуржье условия для ее всестороннего развития. "Авангард" – универсальная открытая площадка, где ребята могут раскрыть свои таланты, получить поддержку и грамотные рекомендации по личностному и творческому росту. Теперь молодежный центр сможет круглый год принимать дополнительно сто человек в комфортных и безопасных условиях", - приводит пресс-служба слова губернатора Дениса Паслера. На строительство в центре "Авангард" двух быстровозводимых корпусов общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров выделено свыше 50 миллионов рублей. Новые корпуса оборудуют, в том числе, и с учетом потребностей гостей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в лагере одновременно смогут отдыхать 304 ребенка. Летом этого года в молодежном центре "Авангард" прошло более 20 профильных смен для 1,5 тысячи детей. Здесь традиционно проводятся юнармейские военно-спортивные соревнования "Зарница", международный молодежный форум "Евразия Global" и международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего", говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20231016/shkoly-1903047643.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер