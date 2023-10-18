https://ria.ru/20231018/orenburg-1903535924.html
Оренбургский молодежный центр "Авангард" усилят двумя новыми корпусами
Оренбургский молодежный центр "Авангард" усилят двумя новыми корпусами - РИА Новости, 18.10.2023
Оренбургский молодежный центр "Авангард" усилят двумя новыми корпусами
Оренбургская область получила субсидию от Минпросвещения РФ на организацию отдыха и оздоровления детей; на эти средства построят два новых корпуса в... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T10:58
2023-10-18T10:58
2023-10-18T10:58
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Оренбургская область получила субсидию от Минпросвещения РФ на организацию отдыха и оздоровления детей; на эти средства построят два новых корпуса в региональном молодежном центре "Авангард", сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. Область стала одним из 18 регионов страны, получивших субсидию по данному направлению. "Современная молодежь креативна, любознательна. Наша задача – создать в Оренбуржье условия для ее всестороннего развития. "Авангард" – универсальная открытая площадка, где ребята могут раскрыть свои таланты, получить поддержку и грамотные рекомендации по личностному и творческому росту. Теперь молодежный центр сможет круглый год принимать дополнительно сто человек в комфортных и безопасных условиях", - приводит пресс-служба слова губернатора Дениса Паслера. На строительство в центре "Авангард" двух быстровозводимых корпусов общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров выделено свыше 50 миллионов рублей. Новые корпуса оборудуют, в том числе, и с учетом потребностей гостей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в лагере одновременно смогут отдыхать 304 ребенка. Летом этого года в молодежном центре "Авангард" прошло более 20 профильных смен для 1,5 тысячи детей. Здесь традиционно проводятся юнармейские военно-спортивные соревнования "Зарница", международный молодежный форум "Евразия Global" и международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего", говорится в сообщении пресс-службы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер
Оренбургская область, Денис Паслер
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Оренбургская область получила субсидию от Минпросвещения РФ на организацию отдыха и оздоровления детей; на эти средства построят два новых корпуса в региональном молодежном центре "Авангард", сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
Область стала одним из 18 регионов страны, получивших субсидию по данному направлению.
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"Современная молодежь креативна, любознательна. Наша задача – создать в Оренбуржье условия для ее всестороннего развития. "Авангард" – универсальная открытая площадка, где ребята могут раскрыть свои таланты, получить поддержку и грамотные рекомендации по личностному и творческому росту. Теперь молодежный центр сможет круглый год принимать дополнительно сто человек в комфортных и безопасных условиях", - приводит пресс-служба слова губернатора Дениса Паслера
.
На строительство в центре "Авангард" двух быстровозводимых корпусов общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров выделено свыше 50 миллионов рублей. Новые корпуса оборудуют, в том числе, и с учетом потребностей гостей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в лагере одновременно смогут отдыхать 304 ребенка.
Летом этого года в молодежном центре "Авангард" прошло более 20 профильных смен для 1,5 тысячи детей. Здесь традиционно проводятся юнармейские военно-спортивные соревнования "Зарница", международный молодежный форум "Евразия Global" и международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего", говорится в сообщении пресс-службы.