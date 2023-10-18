https://ria.ru/20231018/obstrel-1903646413.html
При обстреле Ясиноватского района со стороны ВСУ ранена женщина
При обстреле Ясиноватского района со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 18.10.2023
При обстреле Ясиноватского района со стороны ВСУ ранена женщина
Мирная жительница получила тяжелые ранения в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T16:38
2023-10-18T16:38
2023-10-18T16:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
октябрьский
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила тяжелые ранения в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 октября по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Верхнеторецкое: - по улице Октябрьской, 277, тяжелое ранение получила женщина 1958 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району.
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, октябрьский, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Октябрьский, Происшествия
При обстреле Ясиноватского района со стороны ВСУ ранена женщина
При обстреле Ясиноватского района со стороны ВСУ ранена мирная жительница