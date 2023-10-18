https://ria.ru/20231018/obstrel-1903646413.html

При обстреле Ясиноватского района со стороны ВСУ ранена женщина

При обстреле Ясиноватского района со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 18.10.2023

При обстреле Ясиноватского района со стороны ВСУ ранена женщина

Мирная жительница получила тяжелые ранения в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T16:38

2023-10-18T16:38

2023-10-18T16:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

октябрьский

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила тяжелые ранения в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 октября по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Верхнеторецкое: - по улице Октябрьской, 277, тяжелое ранение получила женщина 1958 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватскому району.

https://ria.ru/20231018/obstrel-1903616974.html

донецкая народная республика

октябрьский

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, сцкк, октябрьский, происшествия