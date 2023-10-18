Госдума решила подготовить обращение в ООН из-за событий в Израиле
Депутат Гусев: обращение Госдумы в ООН по Израилю рассмотрят и примут завтра
Здание Государственной думы. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Госдума решила подготовить заявление-обращение в ООН по поводу событий в Израиле, рассмотрят и примут его завтра, написал первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев в Telegram-канале.
"Госдума решила подготовить заявление-обращение в ООН по поводу сегодняшних событий в Израиле. Завтра будем рассматривать и принимать", - написал Гусев.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания отметил также, что завтра ГД будет рассматривать обращение Госдумы по ситуации на Ближнем Востоке.
"Леонид Эдуардович (Слуцкий, глава комитета ГД по международным делам), если мы на завтра подготовим обращение Госдумы по ситуации на Ближнем Востоке... а завтра уже будем рассматривать наше обращение в части палестино-израильского конфликта и ситуации в Газе, связанной с бомбежками больницы", - сказал Володин.
В начале пленарного заседания депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к председателю ГД Вячеславу Володину с просьбой дать коллективную реакцию парламента на события, связанные с событиями в Палестине. Председатель ГД поддержал предложение и поручил подготовить соответствующее заявление комитету ГД по международным делам, сообщили в пресс-службе депутата.
"Соответствующее заявление Государственной думы будет подготовлено и официально сделано завтра, а далее – позиция будет передана всем парламентам мировых стран", - отметил Хамзаев.
Во вторник вечером представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщил, что первоначальное расследование армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Позднее армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".